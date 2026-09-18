Paolo Galbiati: "Necesitamos paciencia, necesitamos trabajo"

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El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha reclamado este viernes "paciencia" y "trabajo" para que su renovado equipo pueda alcanzar su mejor nivel, antes de afrontar este sábado ante el anfitrión Asisa Joventut las semifinales de la Supercopa Endesa, un torneo para el que no podrá contar con el pívot Alex Len y en el que reconoce que la plantilla todavía no está en una condición física ni táctica óptima.

"Los equipos nuevos necesitan tiempo. Es un buen equipo, muy buenos chicos, están muy bien juntos. El equipo necesita tiempo, necesita trabajo, necesita experiencia y vamos a ver. Todo puede pasar en un torneo, todo puede pasar en un partido. Todos los partidos de eliminación son diferentes, vamos a ver qué pasa", explicó Galbiati a los medios antes de viajar a Badalona.

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El técnico italiano reconoció que todavía está conociendo a una plantilla que ha incorporado cinco jugadores este verano, aunque destacó la actitud del grupo. "No lo conozco muy bien, porque hemos cambiado mucho. Hemos tenido poco trabajo juntos. Voy a hablar personalmente con los jugadores, muy bien. No hay uno malo, están todos con ganas, con deseo, con un espíritu muy bueno", señaló.

Admitió que quizá sea pronto para afrontar ya una competición oficial, aunque aseguró confiar en sus jugadores. "Yo tengo ganas y creo también en los jugadores. No estamos en una condición física óptima, no estamos en una condición táctica óptima, pero todo puede pasar", afirmó.

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Sobre la confección de la plantilla, el entrenador fue claro al ser preguntado por si considera que el equipo está completo. "Sabes que no está completo. Lo sabes. ¿Plantilla de 14 o 13? ¿Cómo lo veo mejor? Yo, con 17. Es una pregunta que tiene que hacer al club. Yo, 17, 18 jugadores", respondió.

El italiano explicó también las dificultades que ha encontrado durante una pretemporada marcada por las lesiones y la falta de efectivos. "Hemos pedido a los jugadores que estén sin frustración, porque cuando tú entrenas con un chico que no tiene conocimiento, porque al final el año pasado apenas jugó seis partidos, es difícil. Pero todos los chicos han reaccionado muy bien y han entrenado muy duro. Solo esto. Se intenta dar más nociones posibles, más ideas, más conceptos", indicó.

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Galbiati considera que el Baskonia llega con opciones de superar al Joventut pese a su condición de anfitrión. "Creo que va a ser un partido difícil porque juegan contra el anfitrión, pero hay posibilidades de ganar. Siempre. Está 0-0, la canasta está en el mismo lugar", comentó.

El técnico pidió asimismo tiempo para que el proyecto pueda consolidarse y recordó la paciencia que tuvo el club la pasada temporada. "Yo creo que necesitamos paciencia. No lo sabes, el club va a tener paciencia. El año pasado la ha tenido, creo que fue una buena temporada. Necesitamos paciencia, necesitamos trabajo. Hoy hemos tenido tres entrenamientos buenos con más de once jugadores. Ayer fue el primero con 16. Para la primera vez en una temporada es complicado", explicó.

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En cuanto a la relación con el club respecto a las necesidades de la plantilla, Galbiati señaló que existe comunicación, aunque diferenció las responsabilidades de cada parte. "Hablamos. Hablamos. Claro, va a ser su trabajo. Mi trabajo es entrenar. Yo doy ideas. El club trabaja de su manera", manifestó.