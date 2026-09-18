El CPJ pide a Guinea-Conakri retirar el veto sobre France 24 y reacreditar a Jeune Afrique

Guardar

Nairobi, 18 sep (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instó este viernes a las autoridades de Guinea-Conakri a revertir de inmediato la prohibición de emisión impuesta a la cadena pública France 24 y a restituir la acreditación de prensa al corresponsal de la revista Jeune Afrique, Diawo Barry.

"Al prohibir la difusión de France 24 y el trabajo de Diawo Barry, de Jeune Afrique, las autoridades guineanas han demostrado su despiadada determinación de silenciar las voces independientes e intimidar a otros medios de comunicación para que se autocensuren", denunció en un comunicado el representante del CPJ para África francófona, Moussa Ngom.

PUBLICIDAD

La sanción contra la cadena francesa se formalizó el jueves por decisión de la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC) de Guinea, después de que un presentador llamara "presidente golpista" al general Mamadi Doumbouya durante la cobertura de una visita oficial a Costa de Marfil.

A pesar de que el canal emitió disculpas públicas y añadió una rectificación en sus plataformas digitales —donde aclaró que Doumbouya tomó el poder en el golpe de Estado de septiembre de 2021, pero fue posteriormente elegido presidente en las elecciones de diciembre de 2025—, el órgano regulador canceló las credenciales de todos los corresponsales y colaboradores del medio en el país.

PUBLICIDAD

Paralelamente, la organización internacional criticó la revocación del visado de prensa a Barry, retirado por la HAC bajo el argumento de que sus crónicas incumplían los criterios de neutralidad y objetividad.

La jefatura de Jeune Afrique tildó la resolución de "vaga" y adoptada "sin consulta previa", mientras que el periódico satírico guineano Le Lynx —del cual Barry es director de publicación— vinculó la medida al malestar causado en el Gobierno por un reciente reportaje especial titulado "Democracia bajo vigilancia".

PUBLICIDAD

El CPJ alertó de que estas decisiones consolidan un deterioro sistemático de la libertad de información en Guinea bajo el liderazgo de Doumbouya.

La entidad recordó que la represión estatal incluye el cierre indefinido de múltiples medios críticos, la desaparición del periodista Habib Marouane Camara tras ser apresado por hombres uniformados en 2024 y el secuestro en 2025 del padre del informador exiliado Mamoudou Babila Keita.

PUBLICIDAD

Doumbouya tomó posesión el 17 de enero pasado como nuevo mandatario del país tras lograr el 86,72 % de los votos en los comicios del 28 de diciembre de 2025.

Desde el golpe de Estado se han reportado numerosos casos de secuestros y detenciones sin juicio de dirigentes opositores, activistas y periodistas críticos con el poder, con más de 15 desapariciones documentadas por la oposición del país africano.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza. EFE