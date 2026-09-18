Letonia veta la entrada a estrella del hockey rusa y al empresario que pagó parte de la boda del hijo de Trump

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El Ministerio de Exteriores de Letonia ha declarado personas 'non grata' y tendrán prohibida la entrada al país a la estrella del hockey rusa Alexander Ovechkin y al empresario Umar Kremlev, en el foco mediático por supuestamente haber pagado parte de los festejos de la boda de Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense.

Ambos han sido incluidos en una lista que les prohÍbe la entrada en Letonia "por un tiempo indefinido", ha informado la cartera que lidera Baiba Braze.

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En el caso de Ovechkin, uno de los jugadores de hockey sobre hielo más famosos del mundo, ha apoyado al partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, de cara a las próximas elecciones y ha aparecido en un video de campaña junto al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Ante la polémica generada, el deportista ha enmarcado este respaldo en que su nacionalidad es la rusa y que "apoya" a su país, alegando que toda su familia reside en el país y cuando se retire hará lo mismo. Ovechkin es el máximo anotador de la historia de la NHL, la liga estadounidense de hockey, con 929 goles.

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En el caso de Kremlev, dirige la Asociación Internacional de Boxeo y es un empresario considerado cercano a Putin, que ha sido señalado por pagar varios festejos en el marco de la fiesta del hijo de Trump en Bahamas, extremo reconocido por la propia nuera del presidente, Bettina Trump.

Las autoridades letonas señalan que la decisión se ha adoptado en virtud de un apartado de la Ley de Migración que otorga al Ministro de Asuntos Exteriores la autoridad exclusiva sobre vetar la entrada al país a personas de terceros países.

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