Gaza arranca un nuevo curso en guerra: "No aprendo nada, llevo tres años sin estudiar"

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Nuseirat/Jan Yunis (Franja de Gaza), 18 sep (EFE).- A un día del arranque del nuevo curso escolar en la Franja de Gaza, las autoridades educativas y las familias palestinas se preparan para el regreso a las aulas de decenas de miles de niños tras tres años de una guerra devastadores también para el sistema educativo.

"Alrededor del 85 % de nuestras escuelas han sufrido daños. Solo en la Gobernación Central, que está entre las menos afectadas, perdimos por completo 13 de nuestros 30 centros", explica a EFE desde su oficina en Nuseirat (centro) Mohamed Hamdán, director de Educación de la Gobernación de Deir al Balah.

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Ante la falta de instalaciones, los maestros de Gaza darán este año clases en tiendas de campaña, detalla Hamdán. Por ello, y en vista de las altas temperaturas que se alcanzan en las tiendas, el Ministerio de Educación palestino decidió retrasar el inicio del curso a este sábado.

El que arranca es el cuarto curso escolar desde la ofensiva israelí de octubre de 2023, un conflicto que sigue causando muertos a diario en Gaza a pesar del presunto alto el fuego, y en el que la infancia también es blanco: el Ejército israelí ha matado al menos a 21.289 adolescentes y niños y herido a otros 44.500 en estos tres años, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

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En una carpa habilitada como aula en el campamento de refugiados de Nuseirat, los alumnos ensayan días antes cómo será recibir clase sentados en colchonetas, sin mesas ni sillas, en un espacio reducido que sustituirá a las aulas arrasadas por los bombardeos.

"Estamos poniendo en marcha un programa educativo-lúdico para compensar a los alumnos por el gran déficit educativo que se ha producido durante la guerra. Pero, como se puede ver, estos lugares no están acondicionados para estudiar", lamenta Ali Yihad al Durra, profesor de matemáticas.

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"La instalación de escuelas móviles nos habría ahorrado mucho esfuerzo y molestias. Estas tiendas de campaña no tienen espacio siquiera para que los alumnos se sienten", añade.

Las propias estudiantes describen un abismo entre la educación que conocieron antes de la guerra y la actual.

"Soy desplazada de la ciudad de Gaza (norte) y estos tres años de guerra han sido muy duros porque no he podido ir a clase de forma regular; íbamos de un sitio a otro, sin un lugar fijo donde estudiar. Ahora estudiamos en tiendas de campaña, sin mesas ni sillas; nos sentamos en el suelo durante muchas horas", relata Razán al Nayi, que aspira a ser cirujana.

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El caso de Haya Tafesh, alumna de último curso de secundaria, ilustra el coste académico de una falta de escolarización regular: "Llevamos tres años sin que nos hayan enseñado nada y no entiendo nada de lo que se imparte".

"Mi sueño era ser periodista y trabajar en los medios de comunicación, pero, por desgracia, el sueño no se cumplirá porque no he ido a clase en tres años. Ahora estoy en el último curso de secundaria y no entiendo nada: ni inglés, ni matemáticas, ni nada", reconoce.

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La vuelta al cole en Gaza también tiene su carga económica. En los mercados de Jan Yunis (sur), los precios del material escolar se han disparado mientras el poder adquisitivo de las familias se ha desplomado, según constatan los propios comerciantes, algunos de los cuales han tenido que instalar puestos improvisados frente a sus locales, destruidos, para poder seguir vendiendo.

"Antes de la guerra, una mochila costaba 10 séqueles (2,80 euros) y las comprábamos de dos en dos. Hoy, llegan a 80 séqueles (22,70 euros). La situación es muy difícil. Una camiseta que antes costaba 10 ahora cuesta 50. El cuaderno de un séquel o de medio; hoy son diez", detalla Ahmed Ashraf al Qarnawi, dueño de una papelería y padre de tres hijos.

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Maysa Abu Taha, madre de dos niños que empezarán primer curso y preescolar, resume la angustia de muchas familias: "Los precios son desorbitados (...) No hay más que gastos: los niños necesitan además ropa y una no puede afrontar todos esos gastos. Para quien tiene un hijo es difícil, pero para quien tiene dos o tres es imposible". EFE

(foto) (vídeo)