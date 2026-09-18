Gabriela Guillén, al límite. En urgencias tras acudir la Policía y una ambulancia a su casa

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Preocupación máxima por Gabriela Guillén después de que 'Y ahora Sonsoles' haya revelado los complicados momentos que ha vivido este jueves 17 de septiembre, cuando la ex de Bertín Osborne ha acabado en Urgencias después de que la Policía Nacional y una ambulancia se desplazasen a su domicilio. Tal y como ha relatado el programa presentado por Sonsoles Ónega, en torno a las 15:10 horas dos policías se han presentado en el piso en el que reside con su hijo David (2) en el centro de la capital, y apenas media hora después una ambulancia llegaba al lugar para atender a la paraguaya, que salía acompañada por dos sanitarios alrededor de las 16.15 para dirigirse al hospital Gregorio Marañón visiblemente aturdida y descolocada, necesitando incluso ayuda para caminar y subirse al vehículo de emergencias.

Tras 3 horas en Urgencias, el magazine emitía imágenes de la exconcursante de 'Supervivientes 2026', cabizbaja y con cara de no encontrarse en absoluto bien, regresando a su casa sin hacer declaraciones ni aclarar qué le ha sucedido para que la Policía se haya personado en su vivienda antes de haber acabado en el hospital.

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La clave estaría, según el programa, en una carta certificada que habría recibido Gabriela este mismo jueves y de la que, aunque por el momento se desconoce el contenido, no sería de carácter personal sino laboral, y se especula que podría estar relacionada con el negocio de estética que regentaba con su prima en el madrileño barrio de Salamanca y que perdió debido a una mala gestión de su socia -que habría desaparecido dejándole a ella las deudas- mientras se encontraba concursando en el reality en Honduras.

"Horas después de que hubiese pasado, Gabriela sigue con el mismo susto en el cuerpo", han asegurado, apuntando que tras hablar con la ex del presentador habría expresado con un "hilo de voz" que se encuentra "estable, que su hijo está bien y que quiere descansar y no dar más detalles".

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