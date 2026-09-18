Viernes, 18 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 18 sep (EFE).-

Moscú.- Rusia celebra la primera jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría pese a que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra.

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Berlín.- El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría duplicar este domingo sus resultados en Berlín, donde quedaría en tercer puesto y lejos de los porcentajes alcanzados en otras regiones germanas, aunque ha logrado aún así capitalizar el voto protesta y del extrarradio en una ciudad considerada tradicionalmente liberal y cosmopolita.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne en el Palacio del Elíseo a los líderes de los partidos representados en el Parlamento, en un formato llamado de Saint-Denis, ante el deterioro de la situación internacional.

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Teherán.- Miles de voluntarios del movimiento estatal ‘Janfada’ (Sacrificio por Irán) desfilan en Teherán, días antes del comienzo de una campaña de entrenamiento militar de civiles en medio de la guerra con Estados Unidos.

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Cuernavaca (México).- El proceso judicial contra el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte de inicia tras su captura en Cuautla, el lugar del crimen, mientras la familia de la estudiante española llega al estado mexicano de Morelos para reunirse con las autoridades e iniciar los trámites para la repatriación del cuerpo de la víctima.

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Dublín.- Los ministros de Finanzas de la eurozona abordan las perspectivas para la economía europea en un momento marcado por la volatilidad en los mercados de deuda soberana y la subida de los precios del crudo por la escalada de las tensiones en Oriente Medio.

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Santo Domingo.- Se reanuda el juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados por homicidio voluntario tras el colapso del techo del establecimiento en abril de 2025, que causó la muerte de 236 personas, en la peor tragedia de este tipo registrada en el país.

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Caracas.- El chavismo y una parte de la oposición venezolana prosiguen con el segundo ciclo de diálogos respaldados por Estados Unidos con la liberación de presos políticos, las próximas elecciones y el levantamiento de sanciones sobre la mesa de negociación.

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San Salvador.- Representantes de organizaciones medioambientales de El Salvador y habitantes del municipio guatemalteco de Asunción Mita brindan este viernes detalles del progreso del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, rechazado por el impacto negativo a un importante río localizado en la zona fronteriza común.

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Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, afirmó este viernes que no desplegará a sus fuerzas militares a Oriente Medio para involucrarse en la guerra, en medio de las presiones de Estados Unidos al respecto, aunque señaló que estudia reforzar las actividades destinadas a proteger sus buques y rutas de suministro energético.

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Kuala Lumpur.- El rey de Malasia concedió este viernes un "perdón parcial" al ex primer ministro Najib Razak, preso desde 2022 y condenado por múltiples cargos de corrupción relacionados con el masivo desfalco del fondo soberano 1MDB, y le permitió continuar su condena hasta agosto de 2028 bajo arresto domiciliario.

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Yakarta.- El portaaviones ITS Giuseppe Garibaldi, que anteriormente pertenecía a la Armada italiana, llegó este viernes al puerto de Tanjung Priok en Yakarta, convirtiéndose en el primer portaaviones de la Armada de Indonesia.

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Islas Malvinas.- Isleños y residentes llegados de países como Chile y Perú visten una misma camiseta en el seleccionado de fútbol de las Malvinas, un remoto territorio en el Atlántico sur cuyo equipo compite sobre todo contra otras islas ubicadas a miles de kilómetros y se entrena frente a los militares británicos destinados en el archipiélago.

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Santiago de Chile.- Una investigación de la Universidad de Chile busca reabrir el debate sobre la crisis sanitaria y ambiental por la presencia de metales tóxicos en Arica, en el extremo norte del país.

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Ciudad de Panamá.- Científicos estadounidenses encargados de un programa de la NASA que recolecta datos para alimentar modelos climáticos explican la misión que cumplen desde hace varias semanas en Panamá con un avión de investigación de alta altitud WB-57.

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Nueva York (EE.UU.).- La tecnológica Apple pone a la venta este viernes sus nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, que incorporan mejoras en cámara y otras prestaciones.

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Nuseirat (Gaza).- A un día de que arranque el nuevo curso escolar en la Franja de Gaza, las autoridades educativas y las familias palestinas se preparan para afrontar el regreso a las aulas de decenas de miles de niños tras tres años de guerra devastadores también para el sistema educativo.

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Shenyang (China).- China conmemoró este viernes el 95.º aniversario del conocido en el país como 'Incidente 18 de septiembre', considerado por Pekín como el inicio de la invasión japonesa de la región china de Manchuria y de los catorce años de guerra contra Japón, en un contexto de tensiones entre Tokio y Pekín.

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Humlebæk (Dinamarca).- El museo danés de Louisiana inaugura la primera gran retrospectiva en Europa de la artista hispano-mexicana Remedios Varo, una de las componentes del llamado grupo de las 'tres magas', junto a Leonora Carrington y Kati Horna, con obras que proceden de México y Estados Unidos.

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Austin (Texas)-. Pedir un carro desde el teléfono, verlo llegar sin un conductor al volante y recorrer el trayecto a tu destino sin decir una sola palabra es una experiencia cada vez más común en Austin, capital de Texas, la cual se ha convertida en uno de los principales campos de prueba de los vehículos autónomos en Estados Unidos. Este avance, sin embargo, ha generado críticas sobre la seguridad de los coches, al igual que amenaza el sustento de taxistas y conductores de plataformas como Uber y Lyft.

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Madrid.- La gira latina más taquillera de la historia, 'Las mujeres ya no lloran' de la colombiana Shakira, se prepara para un final apoteósico con el primero de los doce conciertos de una residencia no menos histórica en Madrid, para la que se ha construido incluso su propio estadio y ciudad que este viernes abre al fin sus puertas.

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Tokio.- La popular plataforma de 'streaming' Twitch cree que el futuro del entretenimiento pasa por crear "momentos culturales", a medida que los jóvenes que han crecido viendo directos en internet buscan integrar el mundo del espectáculo con el de las retransmisiones, explica en una entrevista con EFE el director de contenidos para Asia-Pacífico de la compañía, Lewis Mitchell.

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Nueva York.- La tecnológica Apple pone a la venta este viernes sus nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, que incorporan mejoras en cámara y otras prestaciones.

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París.- Pinturas, tapices, mobiliario y objetos decorativos forman parte de la colección de Graziella Patiño de Ortiz Linares, una de las mayores en artes decorativas y cuadros de artistas antiguos y que la casa Christie’s subastará el 23 de septiembre en París.

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Miami (EE.UU.).- El Museo de Miami inaugura 'Atrapados en el Ojo: Recordando el Huracán de 1926', una muestra sobre uno de los desastres más trascendentales de la historia de la ciudad, que dejó más de un centenar de víctimas y destruyó miles de viviendas, agravando la crisis provocada por la especulación inmobiliaria que caracterizaba a Miami en aquella época.

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Bogotá.- El cantante estadounidense Elvis Crespo habla en una entrevista con EFE sobre el nuevo sencillo que lanzará con el colombiano Beéle y el éxito que ha tenido 'La graciosa', su colaboración con el español Quevedo.

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Seúl.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del 10º Premio Literario Lee Ho-chul por la Paz, dialoga en Seúl con EFE sobre su primera visita a Corea del Sur y sobre el galardón, que reconoce una trayectoria literaria marcada por la memoria, la violencia y el conflicto.

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Berlín.- Pau Gasol analizó en una entrevista con EFE su nueva faceta como inversor y filántropo, en la que apuesta especialmente por el deporte femenino, un ámbito que, a su juicio, “no ha recibido la atención, ni el reconocimiento, ni la inversión que se merece”. A través de su trabajo, Gasol busca “cambiar y mejorar esta situación” y contribuir a impulsar una transformación que genere nuevas oportunidades de crecimiento dentro de la industria deportiva.

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París.- Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia, desvela su primera lista de convocados para cuatro partido de la Liga de Naciones, el primero ante Turquía el 25 de septiembre.

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cdp/rmgEFE

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