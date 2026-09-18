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Trump retira la nominación de Richard Lance Schroyer como próximo responsable del ICE

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La Casa Blanca ha confirmado en un breve comunicado que retira la candidatura de Richard Lance Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un revés a los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin

La candidatura de Schroyer, un exagente de la Policía Estatal de Oklahoma, sin experiencia en altos cargos ni en materia de migración, había chocado con las reticencias del Senado que ha ralentizado su confirmación y todavía no había programado una audiencia.

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Hasta ahora Schroyer se desempeñaba como asesor principal de Mullin, que con este movimiento buscaba situar a una de sus personas más afines al frente de una entidad clave para desarrollar la agresiva política migratoria de Trump.

Por el momento las autoridades estadounidenses no han anunciado quién será el próximo candidato para ocupar permanentemente el cargo para liderar el ICE.

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