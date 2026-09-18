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Las recompensas del BC Engine de BC.GAME superan los 8,6 millones de dólares a medida que se acelera el crecimiento del ecosistema

PR Newswire

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CIUDAD DE BELICE, Belice, 18 de septiembre de 2026

Las recompensas acumuladas de BC Engine se han multiplicado por más de cuatro desde finales de mayo, mientras que el ritmo medio diario de acumulación de recompensas ha aumentado aproximadamente un 46 % en comparación con el periodo anterior.

CIUDAD DE BELICE, Belice, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El BC Engine de BC.GAME ha alcanzado otro hito importante, ya que las recompensas acumuladas obtenidas por los titulares de $BC que cumplen los requisitos han superado los 8,6 millones de BCD, lo que equivale a más de 8,6 millones de dólares estadounidenses.

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Este hito se produce poco más de cinco meses después del lanzamiento de BC Engine y acerca las recompensas acumuladas a la cifra de los 10 millones de dólares estadounidenses.

Y lo que es más importante, los últimos datos ponen de relieve el papel cada vez más relevante que desempeña BC Engine dentro del ecosistema más amplio de BC.GAME. Lo que comenzó como un mecanismo de recompensa por hora para los titulares de $BC se está convirtiendo cada vez más en una capa fundamental del ecosistema que conecta la actividad de la plataforma, los usuarios y los socios comerciales a través de una distribución de valor recurrente y cuantificable.

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Desde su lanzamiento hasta superar los 8,6 millones de dólares en cinco meses

BC Engine se lanzó el 8 de abril de 2026, presentando un modelo en el que las tenencias de $BC que cumplen los requisitos participan en rondas de liquidación periódicas, con recompensas en BCD que se distribuyen cada hora.

Desde su lanzamiento, las recompensas acumuladas han aumentado de forma constante.

El 28 de mayo, BC.GAME informó de que los participantes de BC Engine habían ganado más de 2,1 millones de BCD.

A 28 de julio, las recompensas acumuladas habían superado los 5 millones de BCD, lo que supone un aumento de aproximadamente el 138 % con respecto al nivel registrado a finales de mayo.

A fecha de 18 de septiembre de 2026, el total de recompensas de BC Engine ha superado ya los 8,6 millones de BCD.

Según estas cifras de hitos publicadas, las recompensas acumuladas han aumentado en más de un 309 % desde finales de mayo, hasta alcanzar aproximadamente 4,1 veces el nivel registrado hace menos de cuatro meses.

El ritmo de acumulación de recompensas también se ha acelerado.

Entre el 28 de mayo y el 28 de julio, BC Engine sumó aproximadamente 2,9 millones de BCD en 61 días, lo que equivale a un aumento medio de unos 47.500 BCD al día.

Entre el 28 de julio y el 18 de septiembre, BC Engine añadió más de 3,6 millones de BCD en 52 días, lo que elevó el ritmo medio diario a aproximadamente 69.000 BCD o más.

Según estos hitos publicados, el ritmo medio diario de acumulación de recompensas aumentó aproximadamente un 46 % en comparación con el periodo anterior.

Aunque los importes de las liquidaciones varían en función de la actividad en todo el ecosistema, la tendencia es clara: cada vez circula más valor a través de BC Engine.

BC Engine se está convirtiendo en una capa de valor fundamental del ecosistema BC.GAME

La importancia de este hito de 8,6 millones de dólares estadounidenses va más allá de la cantidad total distribuida.

BC Engine se diseñó para establecer una conexión más estrecha entre la actividad dentro de BC.GAME y el valor compartido con los participantes de todo el ecosistema.

Las tenencias de $BC que cumplen los requisitos participan en rondas de liquidación periódicas, mientras que los usuarios pueden consultar los saldos activos, las recompensas acumuladas, los BCD no reclamados y el historial de liquidaciones directamente a través de la interfaz de BC Engine.

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Esto genera una relación continua entre la actividad de la plataforma y la distribución de valor.

En lugar de basarse únicamente en incentivos promocionales puntuales, BC Engine mantiene el valor en circulación a través de ciclos de liquidación repetidos, creando así un mecanismo capaz de fomentar la participación a largo plazo en todo el ecosistema.

A medida que el sistema crece, BC Engine se está convirtiendo cada vez más en una de las capas de valor más importantes dentro de BC.GAME.

Para los usuarios, las recompensas periódicas suponen un motivo tangible para seguir participando a lo largo del tiempo.

En el caso de $BC, el Motor genera una fuente clara y constante de utilidad para el ecosistema.

Para los productos y socios comerciales de BC.GAME, el Engine ofrece una capa económica capaz de conectar diferentes partes de la plataforma dentro de una red de valor compartida.

En la práctica, BC Engine genera un ciclo que se refuerza a sí mismo:

La actividad de la plataforma genera valor.$BC conecta a los usuarios con el ecosistema.BC Engine redistribuye el valor a través de recompensas periódicas.Las recompensas periódicas fomentan una participación más intensa y duradera.

Esta estructura integra a BC.GAME, a sus usuarios y a los socios de su ecosistema en una red de valor más estrechamente conectada.

Generar confianza mediante la distribución de valor cuantificable

Una de las características distintivas de BC Engine es que su crecimiento puede medirse a través de las recompensas que ya se han generado en las rondas de liquidación completadas.

Los más de 8,6 millones de dólares estadounidenses que ha revelado hasta la fecha no representan recompensas futuras previstas, revalorización no realizada de los tokens ni cálculos basados en las fluctuaciones del precio de mercado de $BC.

En cambio, refleja las recompensas en BCD ya obtenidas gracias al funcionamiento de BC Engine.

Esta distinción reviste especial importancia en un sector en el que los modelos de recompensa basados en tokens suelen presentarse, principalmente, en función de su utilidad futura o de su valor previsto.

BC Engine ofrece a los participantes un registro visible y cuantificable del valor ya generado dentro del sistema.

La evolución desde más de 2,1 millones de BCD en mayo, pasando por 5 millones de BCD en julio, hasta llegar ahora a más de 8,6 millones de BCD en septiembre, demuestra que el mecanismo está funcionando a una escala cada vez mayor.

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Para los usuarios, las recompensas periódicas y transparentes pueden reforzar la confianza y fomentar una participación a más largo plazo.

Para los proveedores de videojuegos y los socios del ecosistema, BC Engine crea una estructura en la que la participación puede contribuir a una red económica más amplia, en lugar de limitarse a una relación comercial aislada.

En el caso de BC.GAME, el modelo establece una mayor coherencia entre la actividad de la plataforma, la utilidad de los tokens, la participación de los socios y la fidelización de los usuarios.

Como resultado, BC Engine se está convirtiendo en un elemento cada vez más importante de la diferenciación de BC.GAME dentro del mercado general de los juegos en línea.

BC.GAME continúa su expansión global

El crecimiento de BC Engine va de la mano de la continua expansión internacional de BC.GAME.

En 2026, BC.GAME amplió aún más su presencia regulada en México, reforzando sus operaciones locales y profundizando su vínculo con uno de los mercados de apuestas y deportes más importantes de América Latina.

La empresa también ha anunciado el nombramiento del icono del fútbol mexicano Guillermo «Memo» Ochoa como embajador de la marca, lo que refuerza el vínculo de BC.GAME con la cultura futbolística local y respalda su estrategia de localización más amplia.

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Esta colaboración refleja la estrategia de BC.GAME para su crecimiento internacional: combinando el acceso a mercados regulados, colaboraciones culturales relevantes a nivel local y la participación de los usuarios centrada en el producto.

BC.GAME también participará en la «SBC Summit 2026», que se celebrará en Lisboa del 29 de septiembre al 1 de octubre, con el fin de seguir ampliando su red de socios comerciales, tecnológicos y del sector del juego en todo el mundo. Se espera que el evento reúna a unos 40.000 profesionales del sector en Lisboa.

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Para BC.GAME, estos avances representan las dos caras de una misma estrategia.

A nivel externo, la empresa se está expandiendo a nuevos mercados y reforzando su red global de socios.

A nivel interno, BC Engine está contribuyendo a crear la infraestructura económica que vincula el crecimiento de la plataforma con los usuarios, los titulares de $BC y los socios del ecosistema.

Con unas recompensas acumuladas que ya superan los 8,6 millones de dólares estadounidenses y se acercan cada vez más al hito de los 10 millones de dólares estadounidenses, BC Engine demuestra cada vez más la escala y el valor de ese modelo.

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Acerca de BC.GAME

BC.GAME es una plataforma global de juegos y entretenimiento en línea que ofrece productos de casino, apuestas deportivas y activos digitales en múltiples mercados internacionales.

Desde su lanzamiento en 2017, BC.GAME no ha dejado de desarrollar un ecosistema de entretenimiento nativo de criptomonedas basado en la innovación de productos, la participación de la comunidad y las colaboraciones a nivel mundial.

$BC es el token nativo del ecosistema BC.GAME. A través de BC Engine, los titulares de $BC que cumplan los requisitos pueden participar en distribuciones periódicas de recompensas en BCD, mientras que Engine proporciona un vínculo cada vez más importante entre la actividad de la plataforma, los usuarios y los socios del ecosistema.

BC.GAME sigue ampliando su presencia internacional al tiempo que desarrolla nuevos productos, colaboraciones y tecnología en los ámbitos de los juegos, los deportes y el entretenimiento digital.

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FUENTE BC.GAME