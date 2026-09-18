Isabel Preysler deslumbra en su reaparición en la MBFW Madrid junto a Susanna Griso, Pilar Rubio, o Gara Arias

18/09/2026 Isabel Preysler ha reaparecido en el desfile de Redondo Brand en la MBFW Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de un verano marcado por la discreción en el que, disfrutando de su familia y especialmente de su faceta de abuela de los cuatro pequeños de Ana Boyer y Fernando Verdasco, apenas se ha dejado ver públicamente, Isabel Preysler ha reaparecido por todo lo alto en el desfile de Redondo Brand en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Una de las citas más especiales de la Semana de la Moda de la capital española que tampoco se han querido perder otras 'vips' de la talla de Susanna Griso, Pilar Rubio, Gara Arias, Laura Matamoros, Rosanna Zanetti, Marta Pombo o Juana Acosta, y en la que la 'reina de corazones' ha deslumbrado con un espectacular diseño rojo de manga larga cuajado de pedrería de la firma liderada por Jorge Redondo.

Una reaparición que coincide con el regreso a España de su hijo Julio José Iglesias -con motivo de la gira que hará por diferentes puntos de nuestro país con un espectáculo con el que rinde homenaje a su padre interpretando las canciones más emblemáticas de Julio Iglesias-, y en la que como no podía ser de otra manera ha acaparado todos los flashes y ha 'eclipsado' al resto de asistentes mientras no perdía detalle del desfile en uno de los lugares más destacados del front-row, en el que se la vio conversar de lo más cómplice con la presentadora de 'Espejo público' y con la mujer de Sergio Ramos, con la que protagonizó un divertido lapsus al no reconocerla en un principio.

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"El verano muy bien, tranquilo y familiar. Todo muy bien, con mis nietos, que están divinos, divinos. Están estupendamente, gracias" ha revelado con una gran sonrisa, confesando que está encantada de tener a su hijo Julio -al que ve menos de lo que le gustaría porque reside en Miami- de nuevo en casa con ella. "Hoy apoyando a Jorge, no podía faltar. Este diseño es suyo, ningún mérito mío, todo de Jorge" ha expresado con humildad cuando la prensa ha aplaudido su elegancia en su vuelta a la vida pública coincidiendo con la MBFW Madrid.

Hace unos días la cuñada de Tamara Falcó, Alejandra Onieva, daba la bienvenida a su primer hijo en común con el actor estadounidense Jesse Williams y, como ha afirmado, espera conocerle porque "le traerá aquí". "Mi consuegra -Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva- está, vamos, le he dicho 'bienvenida al club'. Está feliz. Ser abuela es maravilloso. Es lo mejor que te puede pasar" ha reconocido emocionada.

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"Todo bien, todo correcto" ha añadido cuando le hemos preguntado cómo se encuentra, confesando que está muy agradecida porque "noto el cariño de la gente" y que en estos momentos -la última relación que se le conoce fue con Mario Vargas Llosa, con el que rompió a finales de 2022- no se plantea volver a enamorarse porque "estoy muy bien como estoy. Muy bien".