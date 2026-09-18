El Ejército mexicano intercepta un dron de un grupo delictivo que cruzó desde EE.UU.

Guardar

Ciudad de México, 17 sep (EFE).- La Secretaría de la Defensa de México informó este jueves de la detección e inhibición de un dron utilizado por un grupo delictivo, que cruzó desde Estados Unidos hacia Tijuana para vigilar "rutas de tráfico ilícito de personas" migrantes, en una acción realizada con información compartida por autoridades fronterizas estadounidenses.

La operación ocurrió el lunes pasado, un día antes de una reunión binacional con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. para evaluar los avances de la Operación Águila Alta, detalló la dependencia.

PUBLICIDAD

La Defensa mexicana asegura que interceptó "un dron de características comerciales que ingresó" a territorio mexicano procedente de Estados Unidos, "que era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país".

La acción también derivó en la detención del presunto operador del dron, así como el aseguramiento de un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron, agregó.

Finalmente, la Defensa remarcó su "compromiso para fortalecer la seguridad fronteriza, con base en los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambas naciones".

El incidente ocurre una semana después de la puesta en marcha de la Operación Águila Alta, donde México desplegó 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros.

El despliegue fue activado en la franja Tijuana-San Diego, del 31 de agosto al 21 de septiembre, como parte de acciones coordinadas con agencias estadounidenses, que replica un esquema similar aplicado antes en Ciudad Juárez y El Paso.

La acción coincide con una política migratoria que ha favorecido la contención del tránsito hacia EE.UU. Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 % entre 2024 y el año fiscal 2025, al pasar de más de 1,5 millones a 237.538.

PUBLICIDAD

En paralelo, México mantiene desplegados en toda la frontera norte a 10.000 integrantes de la Guardia Nacional, además de entre 3.000 y 3.300 militares destinados habitualmente en los estados fronterizos. EFE