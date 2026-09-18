La Asamblea General de la ONU respalda con 152 votos la participación palestina tras el veto de EEUU

18/09/2026 152 países rechazan la decisión de Estados Unidos de impedir que la delegación palestina asista a la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. POLITICA HALA ABOU-HASSIRA

Guardar

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este jueves una resolución respaldada por 152 países que reclama a Estados Unidos que retire su decisión de impedir la participación palestina en su octogésimo primero período de sesiones, al considerar que la medida vulnera el Acuerdo sobre la Sede. De este modo, el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante la organización mediante una transmisión televisiva en la fecha y hora previstas.

El resultado de la votación supone un amplio respaldo a la presencia de Palestina en los trabajos de la Asamblea General, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos país anfitrión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Tan solo tres países han votado en contra de la incitativa: el propio Estados Unidos, Israel y Paraguay; mientras que Colombia, Panamá, Honduras y Perú han optado por la abstención.

PUBLICIDAD

El texto aprobado exige a Washington que se retracte de inmediato de su decisión de impedir la participación de la delegación palestina en las sesiones correspondientes al nuevo período de la Asamblea General. Los Estados que respaldaron la iniciativa consideran que las restricciones estadounidenses constituyen una vulneración del Acuerdo sobre la Sede, suscrito entre Naciones Unidas y Estados Unidos.

El acuerdo establece las obligaciones que corresponden al país anfitrión para garantizar el acceso a la sede de la organización. Entre ellas figura la obligación de facilitar la entrada y residencia de las delegaciones diplomáticas, los Estados miembro y los observadores con el fin de que puedan participar en las reuniones de la Asamblea General sin obstáculos.

PUBLICIDAD

ABBAS INTERVENDRÁ TELEMÁTICAMENTE

El Ministerio de Exteriores palestino ha celebrado la aprobación de la resolución y ha expresado su agradecimiento a los países que han promovido el texto, aquellos a los que se ha referido como "hermanos y amigos", así como a los Estados que han votado a favor.

PUBLICIDAD

Las autoridades palestinas han subrayado que la decisión de la Asamblea General evitará cualquier restricción estadounidense a la participación de Palestina en los encuentros de más alto nivel, así como en el resto de los trabajos de la sesión, lo que permitirá a la representación palestina trasladar su posición ante Naciones Unidas pese a la imposibilidad de contar con presencia física.

Como alternativa, el discurso de Mahmud Abbas será difundido mediante una transmisión televisiva, conforme al calendario establecido para su intervención, según ha confirmado el propio Ministerio en una publicación en redes sociales.

"La adopción de esta decisión representa una ruptura de los intentos de impedir la participación de Palestina en los trabajos del Consejo de Seguridad de alto nivel y de la Asamblea General (...) La voz del pueblo palestino llegará a Naciones Unidas" reza la nota.

PUBLICIDAD

CONTINUIDAD DE LA VOZ PALESTINA EN NACIONES UNIDAS

El departamento palestino de Exteriores ha añadido que la votación que ha dado 'luz verde' a la intervención de Abbas ante la Asamblea General no hace sino confirmar la continuidad de la voz palestina en el seno de la ONU, frustrando los esfuerzos destinados a marginar a Palestina y "su causa" de los trabajos de la organización.

PUBLICIDAD

Las autoridades palestinas han reiterado además su intención de continuar defendiendo los intereses de su población y trabajando para su protección. Según el mismo escrito, esa labor incluye impulsar una solución a la cuestión palestina mediante vías políticas, jurídicas y diplomáticas.

El Ministerio ha señalado asimismo que mantendrá su actuación frente a la ocupación, las políticas que califica de coloniales, los crímenes atribuidos a los colonos israelíes y otras prácticas que --ha sostenido-- menoscaban el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

PUBLICIDAD

El objetivo, ha concluido en el comunicado, es alcanzar un Estado de Palestina independiente, con Jerusalén como capital.