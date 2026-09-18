El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez recibe el premio Lee Hochul en Corea del Sur

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Seúl, 18 sep (EFE).- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez fue galardonado este viernes con el premio literario por la paz Lee Hochul en Corea del Sur, cuyo jurado elogió el examen "sin tapujos" de la violencia y la crueldad "profundamente arraigadas en la sociedad colombiana".

Reconocido como una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana actual, "Juan Gabriel Vásquez ha dado forma literaria compleja a la violencia política de América Latina, y de Colombia en particular", señaló la organización en el dossier oficial del galardón.

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El crítico literario Oh Min-seok, presidente del Comité de Selección del premio, subrayó por su parte cómo los temas abordados por Vásquez (Bogotá, 1973) sobre la violencia y la verdad en Colombia son "profundamente universales".

El jurado centró especialmente su decisión en las obras 'El ruido de las cosas al caer' (2011) y 'La forma de las ruinas' (2015), según el dossier.

Autor de novelas como 'Los informantes' (2004) o 'Los nombres de Feliza' (2025), el escritor colombiano destacó en su discurso de aceptación del galardón que la "fuente" de todas sus novelas es la "violencia que los seres humanos somos capaces de ejercer contra otros seres humanos, sobre las fuerzas invisibles de la Historia y la política que nos visitan y nos hieren y moldean nuestras vidas".

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El nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia en 2016, condecorado con la Orden de Isabel la Católica en 2018 y distinguido como Escritor Internacional por la Royal Society of Literature, defendió que escribir ficción supone "devolver a las palabras la capacidad de escapar de la lógica de la guerra".

Entre los reconocimientos que ha recibido Vásquez por su trayectoria están: el Premio Alfaguara, Internacional IMPAC Dublin; Premio RAE, Casa de América Latina; Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana; Premio Casino da Póvoa; Premio Bienal Mario Vargas Llosa; Prix Roger Caillois, Premio Metrópolis Azul y el Premio Cálamo Extraordinario. EFE

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