Seúl subraya sus esfuerzos para coordinar un diálogo entre Trump y Kim Jong-un

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Seúl, 18 sep (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, destacó este viernes el trabajo de coordinación de su Gobierno para facilitar la reanudación del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, señalando que no se puede descartar una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Seguimos realizando, por nuestra parte, trabajos de coordinación previa para hacer posible el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos", dijo Lee en una rueda de prensa en Seúl, reconociendo que "dadas las actuales circunstancias" es más probable que se reanuden las conversaciones entre esos dos países que un diálogo intercoreano.

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El mandatario destacó la iniciativa de Trump, que recientemente ha mostrado su voluntad de dialogar con Kim este año, mientras reconoció que se trata de una "tarea difícil" pero "no imposible".

El presidente estadounidense también expresó el mes pasado que ha sostenido comunicaciones con Kim. Incluso ordenó una reducción de las maniobras Ulchi Freedom Shield (UFS), uno de los dos ejercicios anuales más importantes entre Seúl y Washington, una decisión que vinculó a sus esfuerzos para retomar el diálogo con el líder norcoreano.

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Pionyang, sin embargo, no ha confirmado tales contactos y también desestimó la medida de reducción del UFS.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) surcoreano, por su parte, dijo a principios de este mes que ha detectado posibles señales de diálogo entre Washington y Pionyang.

Asimismo, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, se reunirá este viernes (hora de EE.UU.) en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en medio de las expectativas de que aborden una eventual reanudación del diálogo con Pionyang.

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Kim y Trump mantuvieron tres encuentros durante el primer mandato del estadounidense, el último de ellos en junio de 2019 en la frontera intercoreana. EFE