Al menos 18 rebeldes y tres soldados de Chad mueren en enfrentamientos en el sur del país

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Yamena, 18 sep (EFE).- Al menos 18 miembros del grupo rebelde Reunión Popular para la Justicia y la Igualdad de Chad (RPJET) y tres soldados del Ejército chadiano murieron este viernes tras registrarse enfrentamientos en el sur del país, cerca de la frontera con la República Centroafricana (RCA), informaron a EFE fuentes militares.

Los combates comenzaron hacia las 08:00 hora local (07:00 GMT), cuando una patrulla militar fue sorprendida por el grupo armado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Sido, en la provincia de Moyen-Chari, según relató a EFE el coronel Abdelsalam Ahmit, comandante en jefe de las operaciones en el sur de Chad.

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"Se produjo un enfrentamiento que provocó un intenso tiroteo. El balance de las operaciones es duro: 21 personas murieron, entre ellas 18 rebeldes y tres militares chadianos", declaró.

Ahmit añadió que las fuerzas chadianas respondieron con rapidez, lo que permitió controlar la situación al cabo de unas horas.

También expresó sus condolencias a las familias de los soldados caídos y subrayó el compromiso continuo del Ejército para garantizar la seguridad en la región.

El RPJET opera desde bases remotas en la zona fronteriza con la RCA y constituye una de las organizaciones armadas con reivindicaciones políticas que generan inestabilidad al Gobierno del presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby.

En la misma región de Moyen-Chari actúa también el Movimiento para la Paz, la Reconstrucción y el Desarrollo (MPRD), otro grupo insurgente que acusa a las fuerzas militares de cometer abusos contra la población en las zonas bajo su control.

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Estos combates en el sur reflejan la crisis de seguridad que atraviesa Chad, cuyo Gobierno enfrenta de forma simultánea la actividad del grupo yihadista nigeriano Boko Haram en la cuenca del lago Chad (oeste) y las incursiones de bandas armadas atraídas por la minería ilegal en la septentrional provincia de Tibesti. EFE