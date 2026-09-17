La producción industrial de Colombia cayó un 0,3 % en julio

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Bogotá, 16 sep (EFE).- El Índice de Producción Industrial (IPI) de Colombia registró una caída del 0,3 % en julio frente al mismo mes del año anterior, informó este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El resultado de julio estuvo marcado por el comportamiento negativo de la industria manufacturera, que se contrajo un 2,3 %, mientras que los otros tres sectores que componen el indicador presentaron variaciones positivas.

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El suministro de electricidad y gas registró el mayor incremento, del 4,1 %, seguido de la captación, tratamiento y distribución de agua, con un 3,6 %, y la explotación de minas y canteras, que creció un 2,7 %.

Por actividades industriales, la mayor contribución positiva correspondió a la extracción de hulla (carbón de piedra), que aumentó un 20 %, seguida de la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, con un 5,6 %, y la fabricación de sustancias y productos químicos, que creció un 3,6 %.

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En contraste, las principales caídas se registraron en la fabricación de productos textiles (-17,9 %), la confección de prendas de vestir (-14,1 %) y la fabricación de productos metalúrgicos básicos (-12,9 %).

En el periodo anual, de agosto de 2025 a julio de 2026, el IPI acumuló un crecimiento del 1,4 % frente a los doce meses anteriores.

Este resultado estuvo impulsado por la captación, tratamiento y distribución de agua, que creció un 3,7 %, el suministro de electricidad y gas (3,6 %) y la industria manufacturera (1,3 %). La explotación de minas y canteras, en contraste, registró una disminución del 0,4 %. EFE

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