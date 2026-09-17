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Trump amenaza a la UE con aranceles muy elevados si hace a Canadá miembro asociado "con mala intención"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes a la Unión Europea (UE) con "imponer aranceles muy elevados" y reducir el comercio si Bruselas convierte "con mala intención" a Canadá en el primer miembro asociado del bloque, no así "si es con buena intención", horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya lanzado la propuesta.

"Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchos ámbitos", ha declarado Donald Trump tras aterrizar en el Air Force One en el estado de Carolina del Norte.

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Sin embargo, tras incidir en los "muy severos" gravámenes que impondría a la UE, ha señalado que solamente tomaría esa decisión si Bruselas procede "con mala intención". "Si es con buena intención, está bien", ha agregado sin precisar qué entendería por buena o mala intención.

Esta ha sido la primera reacción pública del inquilino de la Casa Blanca a la propuesta lanzada por Von der Leyen durante su intervención en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), donde se encontraba también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha sido recibido entre aplausos y que pronunciará un discurso en la Eurocámara este jueves.

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La líder de la UE no ha aludido directamente a Estados Unidos en su discurso, pero sí ha defendido su propuesta la necesidad de "reimaginar urgentemente" las alianzas de la UE ante la "fractura" del sistema internacional basado en normas, defendiendo que Europa debe construir nuevas coaliciones con socios que compartan sus valores para reforzar su resiliencia y sus democracias.

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