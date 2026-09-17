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El canciller chino pide a Brasil reforzar la coordinación estratégica entre ambos países

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Pekín, 17 sep (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó este miércoles durante una reunión en Pekín con Celso Amorim, asesor especial del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que China y Brasil deben "reforzar la comunicación estratégica" y "profundizar la cooperación", en un momento de estrecha coordinación entre ambos países.

Wang trasladó a Amorim el saludo del líder chino, Xi Jinping, a Lula y aseguró que las relaciones entre China y Brasil han avanzado en los últimos años, según un comunicado de la Cancillería china.

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El jefe de la diplomacia china afirmó que Pekín está dispuesto a trabajar con Brasil para "consolidar la confianza mutua estratégica" y "promover la cooperación en distintos ámbitos", al tiempo que destacó la importancia de que ambos países mantengan la coordinación en asuntos internacionales.

Wang señaló que China y Brasil deben cooperar para "mejorar el sistema de gobernanza global" y aportar estabilidad a un escenario internacional marcado por cambios y desafíos, según la nota oficial.

China y Brasil han de "liderar al 'sur global' hacia la unidad y la autosuficiencia", declaró Wang.

Amorim, por su parte, afirmó que Brasil concede "gran importancia" a la relación con China. El asesor presidencial brasileño indicó que Brasil está dispuesto a "profundizar la cooperación en diversos ámbitos" con el gigante asiático, según el comunicado chino.

"En la actual situación internacional compleja y volátil, las relaciones entre Brasil y China trascienden el ámbito bilateral y adquieren una importancia cada vez mayor", indicó el funcionario brasileño.

China y Brasil han intensificado sus contactos diplomáticos y económicos en los últimos meses, en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre Brasilia y Washington.

China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009 y el intercambio bilateral alcanzó en 2025 un récord de 171.000 millones de dólares. Brasil fue además el principal destino de inversiones chinas en 2025, con 6.100 millones de dólares. EFE

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