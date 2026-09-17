Gobierno de Fujimori priorizará reducir la informalidad laboral y aumentar la recaudación

Guardar

Lima, 16 sep (EFE).- Perú busca avanzar en reformas estructurales para reducir la informalidad laboral, incrementar la recaudación tributaria o coordinar la inversión pública con los gobiernos regionales y locales, anunció este miércoles el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

"Hemos esperado varias décadas en este siglo para poder avanzar en lo que hemos llamado siempre reforma de segundo nivel, reformas estructurales de segunda generación", declaró Cuba durante la presentación, junto a la mandataria Keiko Fujimori, de un equipo de Comisionados de Alto Nivel en varios temas económicos.

PUBLICIDAD

El ministro peruano afirmó que el gobierno ya tiene "un país ordenado, la parte macroeconómica funciona bien, pero hay que avanzar siempre, nunca hay que detenerse".

Señaló que Perú ha crecido, se ha desarrollado de "manera importante" en lo que va del siglo, pero que todavía mantiene "elevados niveles de informalidad laboral, que no son admisibles a un nivel de desarrollo relativo" del país sudamericano.

"El promedio regional es de 50 %, pero tenemos un exceso de informalidad laboral que pensamos enfrentar”, indicó Cuba sobre el porcentaje de más de 70 % de informalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) de Perú.

Respecto a la inversión pública, el ministro de Economía afirmó que su país invierte "casi tres veces el promedio de América Latina", pero "muchas de las obras no llegan a terminarse, no van al destino final que es el usuario".

PUBLICIDAD

Por su parte, en relación al acceso al crédito, Cuba manifestó que su país destaca en el manejo macroeconómico y fiscal, además de tener un bajo riesgo país, lo cual permite que el sistema financiero ofrezca crédito hipotecarios a 20 años de plazo, en la moneda nacional y con tasas de 8 % de interés en promedio.

Sin embargo, mencionó que Perú tiene "un elevado problema de cumplimiento tributario", que podría resolverse cobrando "al que ganando no está pagando renta o IGV (Impuesto General a las Ventas)".

En ese sentido, el gobierno de Fujimori presentó a los Comisionados de Alto Nivel para mejorar la productividad y promover la inclusión social que trabajarán en Formalización Laboral y Productividad (Miguel Jaramillo y Gustavo Yamada); Inclusión y Acceso al Financiamiento (Martín Naranjo y Miguel Palomino), Mejora de la Gestión de la Inversión Pública (Milton Von Hesse y Miguel Prialé); e Impulso al Cumplimiento Tributario (Manuel Estela).

PUBLICIDAD

Estos expertos en cada una de las áreas tendrán un plazo de nueve meses para entregar sus recomendaciones para posibles nuevas políticas a través de una ley, reglamento, decreto supremo, o modificación de la Constitución. EFE