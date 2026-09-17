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El PIB de Argentina se contrajo 0,6 % en el segundo trimestre de 2026

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Buenos Aires, 17 sep (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Argentina registró en el segundo trimestre del año un descenso del 0,6 % con respecto al trimestre anterior, informaron este jueves fuentes oficiales.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PIB se contrajo tras haber registrado una tasa de crecimiento intertrimestral del 1,1 % en el cuarto trimestre de 2025 y del 0,7 % en el primer trimestre de 2026.

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En la comparación interanual, el PIB logró en el segundo trimestre un alza del 2 %, mientras que en el primer semestre del año acumuló un avance del 2,2 %. EFE

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