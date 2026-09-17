Pellegrini, "contento" por el buen inicio para "intentar llegar lo más arriba posible"

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Sevilla, 17 sep (EFE).- El entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, destacó los buenos resultados de su equipo, tras encadenar frente al Getafe (1-0) su tercer triunfo en LaLiga, y dijo que está siendo "un comienzo (de la temporada) de mucha exigencia para continuar e intentar llegar lo más arriba posible".

Además de subrayar la importancia de mantener la portería a cero cuando no se consigue ampliar la ventaja, el técnico verdiblanco afirmó que "tener 15 puntos (de 18 posibles) no es fácil, y más habiendo ganado en la 'Champions' al puntero francés", señaló en referencia a la victoria lograda la semana pasada en el campo del Lille (2-3).

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Sobre el partido ante el Getafe, el santiaguino reconoció la dificultad que planteó el conjunto madrileño. “El Getafe es un equipo complicado, que defiende mucho. Tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras para finiquitar el marcador, pero prácticamente no nos llegaron a nuestra portería. Si no se puede hacer más de un gol, hay que dejar la portería en blanco”, explicó tras el encuentro.

Pellegrini también se refirió a la actuación del marroquí Ez Abde, autor del gol del triunfo y que regresaba después de "cuatro meses sin jugar con continuidad", motivo por el que decidieron que sólo disputara "un máximo de 70 minutos", aunque "es un futbolista que marca una diferencia".

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Cuestionado por la acción del gol, en la que el Getafe reclamó una mano previa de Abde y un posible fuera de juego posicional de Isco, precisó que todavía no había "visto la repetición" y por ello no podía pronunciarse, aunque dejó claro que el Betis ganó de forma merecida.

"Si hay un justo vencedor, somos nosotros, porque ellos defendieron muy bien pero no llegaron a nuestra portería", aseveró el chileno, quien dijo estar "contento" por la continuidad del colombiano Nelson Deossa, "porque aporta mucho", y le dio "mucho valor" al hecho de que el Betis no pierda en Liga en La Cartuja desde diciembre ante el Barcelona.

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Añadió que "siempre" le pide "regularidad" a su equipo, que "se ha adaptado muy bien" a su nueva sede por las obras en el Benito Villamarín, y deseó que "mantenga el rendimiento como local", aparte de que siempre salen "a buscar los tres puntos, tanto fuera como dentro", y de que deben "aspirar a seguir ganando en base al fútbol y a lo que se trabaja semana a semana".