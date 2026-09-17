De la Espriella duda de la representatividad de las organizaciones indígenas de Colombia

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Bogotá, 17 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abogó por una relación "franca y respetuosa" con los pueblos indígenas, pero puso en duda la representatividad de sus organizaciones.

En una reunión con líderes indígenas cuya grabación fue difundida este jueves por Presidencia, De la Espriella aseguró que la relación de su Gobierno con estas comunidades se basará en el "principio insoslayable" de que "ninguna organización puede sustituir la voz de los pueblos ni atribuirse la representación de su voluntad".

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Los pueblos indígenas tienen un "lugar eminentísimo" en Colombia y "pertenecen a la más antigua raíz de la nación", pero a su juicio "no es prudente que una sola organización pretenda hablar en nombre de todos los indígenas".

Sin citar a ninguna organización en concreto, el presidente colombiano avanzó que su Gobierno, en cambio, "mantendrá un diálogo directo con las autoridades y las propias comunidades".

Con un discurso eminentemente enfocado en factores económicos, De la Espriella subrayó que los pueblos indígenas tienen en su Gobierno la "oportunidad histórica" de acabar con la "narrativa" de su dependencia de los subsidios públicos.

Recalcó además que estas comunidades tienen "derechos" y "deberes" y consideró que pueden aportar en seguridad, educación, salud, productividad y empleo y subrayó que se atenderá especialmente a la seguridad de las comunidades asentadas en las fronteras.

Por último, indicó que mantendrá la "consulta previa" a los pueblos indígenas, un derecho de estas comunidades étnicas que les garantiza voz en decisiones que afectan a sus territorios o formas de vida. Sin embargo, prosiguió De la Espriella, combatirá cualquier abuso en este ámbito. EFE

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