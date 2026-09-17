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Marina de México recupera torpedo inerte frente a las costas del balneario de Ensenada

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Ciudad de México, 17 sep (EFE).- Un torpedo inerte, utilizado para prácticas de guerra antisubmarina, fue localizado y recuperado por agentes de la Secretaría de Marina (Semar) de México frente a las costas del balneario de Ensenada, Baja California, noroeste de México.

El artefacto, un proyectil de prácticas lanzado desde el aire al mar sin explosivos, fue hallado a la deriva por pescadores de marlín, quienes dieron aviso a la Semar, indicó la institución en un comunicado.

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De acuerdo con la autoridad naval, el proyectil fue recuperado el pasado martes 15 de septiembre, a 21,3 millas náuticas, equivalentes a 42,7 kilómetros, al suroeste de Ensenada.

Además explicó que estos proyectiles son utilizados durante ejercicios de adiestramiento y precisaron que no representaba peligro.

La Marina contó que tras encontrar el objeto, los pescadores informaron del hallazgo a la Segunda Zona Naval en Ensenada y ante ello se ordenó la salida de un embarcación para comprobar el hallazgo y recuperar el artefacto. EFE

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