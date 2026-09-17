Chavistas protestan contra el acuerdo petrolero EE.UU.-Venezuela y piden salarios dignos

Guardar

Caracas, 17 sep (EFE).- Decenas de chavistas y empleados públicos se movilizaron este jueves en Caracas para rechazar el histórico acuerdo petrolero firmado el 28 de agosto entre EE.UU. y Venezuela, mientras exigían un salario digno en un contexto donde el sueldo base mensual sigue en apenas 130 bolívares, unos 0,15 dólares, según el tipo de cambio oficial.

'El peor contrato petrolero del mundo' y '¡Fuera (Donald) Trump de Venezuela!', se leía en los carteles que portaban los manifestantes convocados por movimientos chavistas como el partido Patria Para Todos (PPT), Partido Socialismo y Libertad (PSL), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y otras organizaciones.

PUBLICIDAD

El grupo protestó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en los alrededores de la Plaza Venezuela, en el centro de Caracas, mientras coreaba consignas como '¡Salario digno ya!'.

El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, explicó que exigen "respeto a las condiciones de vida del pueblo venezolano", a la "independencia y la soberanía" del país y a la Constitución que, aseguró, "prohíbe que se le entreguen los recursos naturales a potencias extranjeras".

PUBLICIDAD

"Nosotros no somos colonia de nadie. Y eso que dice (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, que el que gana se lo lleva todo como un botín de guerra, pues sencillamente nosotros lo rechazamos y no lo asumimos por cuanto es una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", indicó Sánchez.

Por su parte, Jackeline López, del PCV, criticó que se le estén abriendo las puertas a las transnacionales mientras el pueblo venezolano tiene "mano de obra semiesclavizada por bajos sueldos".

"El Gobierno sigue haciendo acuerdos y cada vez entrega más. La garantía de mantenerse en el poder del Gobierno actual es el hecho de entregar todos los recursos del pueblo venezolano", sostuvo.

El pasado 28 de agosto, Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo petrolero que da a Washington más del 20 % de las reservas de crudo venezolanas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló un día después que el acuerdo petrolero tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios.

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

Luego, la Casa Blanca confirmó que entregó una concesión durante 100 años a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt, para que explote el crudo.

Desde que el Gobierno de Trump capturó en enero pasado a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas en enero, este país suramericano ha firmado varios acuerdos petroleros con empresas estadounidenses interesadas en invertir, lo que ha llevado a organizaciones de trabajadores a protestar casi semanalmente pidiendo mejores salarios. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)