Eric Garcia: "La 'Champions' es el sueño de todos"

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Martorell (Barcelona), 17 sep (EFE).- El defensa del Barcelona Eric Garcia ha asegurado este jueves que la Liga de Campeones es "el sueño" de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, y ha destacado la ilusión del conjunto azulgrana por conquistar el título europeo.

"(La 'Champions') es un sueño, creo que es el sueño de nosotros como jugadores, del staff, del aficionado. Creo que es el sueño de todos", ha señalado el internacional español durante la inauguración de una nueva 'Cruyff Court' en Martorell, su localidad natal, que llevará su nombre.

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La Cruyff Foundation, creada por el fallecido Johan Cruyff, impulsa estas instalaciones deportivas de dimensiones reducidas para que niños y jóvenes puedan practicar deporte de forma gratuita y fomentar valores como el respeto y el trabajo en equipo.

El futbolista catalán ha puesto el foco en el objetivo europeo y ha opinado que el Barcelona ha hecho "las cosas bien" en las dos últimas campañas en Europa, pese a haber caído en las semifinales y los cuartos de final, respectivamente.

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"Este año, con el equipo que tenemos, tenemos una gran plantilla y, si seguimos a este nivel, está claro que podemos llegar lejos", ha afirmado.

Además, Eric ha destacado el buen inicio del Barça, que acumula un pleno de victorias, con 33 goles a favor, tras siete partidos en entre todas las competiciones: "Estamos haciendo las cosas bien, estamos en buena dinámica. Ahora nos queda un partido más antes del parón, que será complicado en el campo del Sevilla".

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Sobre la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro, ha defendido que el atacante "demuestra en cada partido" que lo "merece" y ha subrayado el valor de "lo que está haciendo y lo diferencial que es a la edad que tiene".

Con todo, el zaguero ha señalado a otros azulgranas que, en su opinión, también han hecho méritos para estar entre los nominados: "Raphinha y Pedri deberían haber estado ahí. Cubarsí, que está ahí, se lo merece. Dani (Olmo) podría estar ahí y yo también. Y Rodri, obviamente, que también es un grandísimo jugador".

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Finalmente, Eric ha defendido a su compañero Wojciech Szczesny, que cometió un error que le costó un gol en contra al Barcelona en la victoria del miércoles contra el Racing de Santander (7-2).

"Es una persona con muchísima experiencia dentro del fútbol y, desde que llegó, nos está ayudando mucho. Obviamente, no es fácil ser el suplente de Joan (García), pero tenemos plena confianza en él", ha concluido.

Además de la inauguración de la Cruyff Court, el zaguero ha sido homenajeado este jueves por la tarde en al Ayuntamiento de su ciudad natal por el Mundial que España ganó este verano.

Tras la recepción institucional y la concesión de la medalla al mérito deportivo de ka ciudad, ha mostrado la réplica de la Copa del Mundo al público congregado ante el edificio y se ha dirigido a los asistentes desde el balcón.

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