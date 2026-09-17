Presidente de la Asamblea de Malvinas atribuye la presión de Milei a motivos electorales

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Islas Malvinas, 17 sep (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, Jack Ford, atribuyó a motivos electorales el reciente endurecimiento de la postura del presidente argentino, Javier Milei, sobre el reclamo de la soberanía del archipiélago y restó importancia a las sanciones anunciadas recientemente desde Buenos Aires.

"Resulta inesperado en el sentido de que el presidente Milei había hecho anteriormente comentarios que no eran similares a las declaraciones de anteriores presidentes argentinos, sino que eran, supongo, en cierto modo más relajados y amistosos hacia las islas que los que se habían hecho en el pasado", expresó Ford en diálogo con EFE.

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Además, vinculó el giro de Milei a los comicios presidenciales previstos para 2027 en Argentina y con su reciente traspié en las encuestas: "Es algo que vemos con bastante frecuencia, cuando los asuntos internos se vuelven difíciles para un presidente o se acerca un ciclo electoral, a menudo la atención se desplaza hacia asuntos externos y el foco se vuelve hacia las islas. Así que, en ese sentido, no me sorprende".

Ford consideró además que la población del archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, ya está acostumbrada a las presiones y amenazas del país suramericano.

Milei anunció a comienzos de septiembre un endurecimiento de las sanciones contra empresas que operan en las islas y desde entonces su Gobierno ha impulsado denuncias ante la Justicia argentina.

Este jueves, además, el mandatario envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que dijo representa "un hito en el proceso de recuperación de las islas".

El dirigente isleño describió las recientes medidas del Gobierno argentino como "fallidas tácticas de bullying" que no han alterado la vida cotidiana en las islas ni generado preocupación entre las empresas internacionales que operan allí, las cuales dijo han recibido garantías tanto de las autoridades locales como del Gobierno británico.

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Las sanciones de Milei han puesto el foco principalmente en el sector petrolero, en momentos en que la israelí Navitas y la británica Rockhopper avanzan con Sea Lion, el primer proyecto de crudo de las islas, que prevé iniciar extracción en 2028 y que Argentina considera ilegítimo por no contar con su autorización.

"Estamos firmemente convencidos de que tenemos el derecho a desarrollar nuestros recursos", afirmó Ford, quien aseguró que Sea Lion ofrece "enormes oportunidades económicas para las islas".

Sobre la disputa de soberanía, el presidente de la Asamblea descartó cualquier negociación con Argentina, aunque dejó abierta la puerta a cooperar en asuntos de interés común.

"No hay nada que negociar. Nuestra posición es muy clara: somos un territorio británico de ultramar y así es como queremos seguir", sentenció, antes de asegurar que las autoridades isleñas están dispuestas a mantener con Argentina "relaciones diplomáticas de carácter práctico". EFE

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(foto)(vídeo)