Trump celebra "avances importantes" para la instalación de una base militar en Polonia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este jueves "avances importantes" en el establecimiento de una base militar estadounidense en territorio de Polonia.

"Gracias al liderazgo audaz de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando avances importantes para el establecimiento de una base del Ejército de los Estados Unidos en Polonia", ha dicho en sus redes sociales sobre lo que ha calificado de "grandes noticias".

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El inquilino de la Casa Blanca ha señalado en el mismo mensaje que, de hacerse realidad, anunciará "muy pronto" la ubicación de la base, lo cual será "un paso histórico" para los dos países.

El vice primer ministro y titular de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció el pasado junio que Varsovia había propuesto formalmente a Estados Unidos el establecimiento de una nueva base militar de carácter permanente en Polonia, después de que el propio Trump informara de un despliegue de 5.000 soldados adicionales en el país europeo aludiendo a su buena relación con Nawrocki.

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