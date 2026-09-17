Uruguay recibe a Estonia con el objetivo de volver al Grupo Mundial 1 de Copa Davis

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Montevideo, 17 sep (EFE).- Uruguay recibirá desde este viernes a Estonia en una serie de Copa Davis que afrontará con el objetivo de conseguir una victoria para retornar al Grupo Mundial 1.

En la primera de las dos jornadas, Joaquín Aguilar (389 en el ránking de la ATP) se enfrentará a Markus Molder (844 de la ATP), mientras que Franco Roncadelli (261 de la ATP) chocará con Oliver Ojakaar (1.115 de la ATP).

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El segundo día comenzará con el duelo de dobles, en el que el capitán y jugador de Uruguay Ariel Behar (94 de el ránking de dobles de la ATP) junto a Roncadelli se medirán con Molder y Kristjan Tamm.

Además de este juego, también se llevarán a cabo los que enfrentarán a Roncadelli con Molder y a Aguilar con Ojakaar.

Este jueves, luego del sorteo de los encuentros de la serie que se disputará en el Círculo de Tenis de Montevideo, Behar dijo a la Agencia EFE que espera que los jugadores uruguayos den el 100 % y dio por descontado que así será.

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"Eso es primero y principal. Me encantaría que el resultado sea ideal y que se gane la serie, pero no depende solamente de nosotros, porque jugamos contra rivales que tienen buen nivel y que también vinieron a ganar", indicó.

De acuerdo con esto, agregó que sus expectativas pasan principalmente por que los jugadores "entreguen el máximo" tanto dentro como fuera de la cancha.

Consultado sobre los puntos fuertes del conjunto sudamericano, Behar subrayó que tanto Roncadelli como Aguilar son dos tenistas que están "muy afianzados" en sus respectivas carreras y obteniendo buenos resultados.

Por otra parte, aseguró que espera "lo mejor" de Estonia y aseguró que se imagina que sus deportistas se prepararon de la mejor forma posible para los partidos en Montevideo.

"El objetivo que tenemos es ganar esta serie, volver al Grupo Mundial 1. Hay que ir paso a paso", concluyó. EFE