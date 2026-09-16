Violeta planta cara a Marta López por llamar mantenido a Fabio: "A la próxima que haga mejor los deberes"

15/09/2026 Violeta planta cara a Marta López por llamar mantenido a Fabio. Violeta Mangriñán ha vuelto a pronunciarse sobre una de las polémicas que más comentarios ha generado en las últimas semanas: la situación económica que comparte con Fabio Colloricchio y las acusaciones de que ella mantiene a su pareja. La influencer ha querido aclarar unas declaraciones que, según denuncia, se han sacado de contexto y ha señalado directamente a Marta López después de conocer que fue la colaboradora quien hizo referencia a este asunto. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Violeta Mangriñán ha vuelto a pronunciarse sobre una de las polémicas que más comentarios ha generado en las últimas semanas: la situación económica que comparte con Fabio Colloricchio y las acusaciones de que ella mantiene a su pareja. La influencer ha querido aclarar unas declaraciones que, según denuncia, se han sacado de contexto y ha señalado directamente a Marta López después de conocer que fue la colaboradora quien hizo referencia a este asunto.

La polémica se originó después del directo que Violeta y Fabio protagonizaron junto al creador de contenido Anas Andaloussi, en el que hablaron con naturalidad sobre su economía familiar. Durante la conversación, la valenciana aseguró que no estaría con una persona que no trabajase y llegó a reconocer que, actualmente, ella se encuentra en una situación económica más favorable que el padre de sus dos hijas. Unos comentarios que rápidamente se viralizaron y que volvieron a alimentar las críticas hacia el italiano, al que en redes se acusa habitualmente de ser un "mantenido". De hecho, el cantante ya respondió públicamente a esta cuestión el pasado mes de junio, asegurando que tiene una empresa, que continúa haciendo música y que los gastos de la familia "son divididos".

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Ahora, la influencer ha querido dejar claro que en ningún momento ha definido a Fabio como un mantenido. "La gente le da como mucha importancia al tema del dinero y no es ningún tema tabú. O sea vi una entrevista hace poco de Marc Márquez que hablaba exactamente lo mismo, pero es como que todavía suena raro que una mujer igual gane más que un hombre y se ve raro porque soy yo la que en este caso gano más de momento", ha explicado. "Yo no mantengo a Fabio y nunca he dicho que Fabio sea un mantenido. Eso no ha salido jamás de mi boca. Puedo decir que actualmente económicamente una parte de la relación aporte más y el día de mañana puede ser distinto, pero jamás en mi vida ha salido de mi boca que Fabio sea un mantenido", ha insistido.

La influencer también ha defendido que no ve ningún problema en que una pareja atraviese diferentes situaciones económicas a lo largo de su relación. "Y también te digo que en algún momento de la vida me toca a mí ser una mantenida, pues tampoco voy a hacer un drama de la situación. Pues oye, pues lo seré. Es que tampoco veo la parte negativa de ser un mantenido o una mantenida", ha asegurado, reivindicando además que todavía existe cierto rechazo social cuando es la mujer quien gana más dinero en una pareja.

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Precisamente, esta polémica le ha llevado a lanzar un mensaje a Marta López después de conocer que había sido ella quien había realizado el comentario al que hacía referencia. "Yo no he dicho eso nunca, entonces la colaboradora que ha dicho eso que saque mi vídeo diciendo 'Fabio es un mantenido'. Entonces igual, vale. No sé quién lo ha dicho, pero es que ya", ha apuntado inicialmente. Y, al saber que se trataba de la colaboradora, ha sido todavía más clara: "Ahora mismo no le pongo cara, pero bueno, pues Marta López, yo nunca he dicho eso así que, bueno, si vas a comentar sobre mí, pues documéntate bien y entonces hablamos y opinamos de lo que yo diga".

"Porque mira que me puede pasar, oye, tener un comentario desafortunado o meter la pata porque somos seres humanos y todos podemos patinar, ¿sabes? Pero casualmente eso no lo he dicho nunca, así que le mando un besito a Marta y a la próxima que haga mejor los deberes. No puedo decir otra cosa", ha sentenciado.

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La creadora de contenido también se ha pronunciado sobre el debate generado este verano acerca de una supuesta "caída de los influencers". Una conversación que ha cobrado fuerza en las últimas semanas a raíz de diferentes polémicas protagonizadas por creadores de contenido y del debate sobre la evolución del fenómeno influencer. Lejos de sentirse aludida, Violeta asegura que continúa defendiendo su profesión y que siempre ha trabajado para salir adelante.

"Sí, sí lo he visto. Al final yo creo que es un poco como todas las polémicas que se generan en torno a los influencers, que es que al final la caída, la caída, pero en agosto no se ha hablado de otra cosa que no sean los influencers", ha apuntado. "Entonces yo creo que al final las redes, todo evoluciona y hay que saber adaptarse, hacer autocrítica, aprender también de todo lo que se pueda aprender y la verdad que tampoco me lo he tomado muy a pecho porque yo soy una persona que me lo curro", ha defendido.

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"Me considero muy trabajadora. Desde los dieciséis años hasta los treinta y dos que tengo hoy en día me lo he currado siempre. En todos mis trabajos he limpiado barcos, he sido hostelera, dependienta, ahora soy influencer, trato de dar lo mejor de mí, aprender de mis errores y creo que la verdad, o sea, no me he dado por aludida", ha añadido. Y ha concluido reivindicando el futuro de la creación de contenido: "Creo que es un trabajo igual de válido que cualquier otro y nada más. (...) Yo siempre lo he dicho, que creo que la era digital al final es el presente y el futuro y que queda mucho, que queda mucho".