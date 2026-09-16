Bélgica equipará helicópteros militares para combatir grandes incendios forestales

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Bruselas, 16 sep (EFE).- Bélgica equipará cuatro helicópteros militares H145M con depósitos para transportar y lanzar agua antes del verano de 2027, dentro de un plan para reforzar la participación del Ejército en la lucha contra grandes incendios forestales.

El ministro belga de Defensa, Theo Francken, presentó este miércoles ante la comisión de Defensa del Parlamento las líneas generales del plan, elaborado tras el gran incendio registrado este verano en los Altos Fagnes, en el este del país.

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Los cuatro aparatos estarán dotados de los llamados "Bambi Buckets", depósitos flexibles que se suspenden de los helicópteros para recoger y lanzar agua, y Defensa formará a sus tripulaciones para utilizarlos.

Francken anunció asimismo que quiere acelerar la adquisición de helicópteros de mayor capacidad prevista para comienzos de la próxima década, después de que Bélgica recurriera a helicópteros Chinook neerlandeses durante el incendio de los Altos Fagnes.

El ministro tampoco descartó integrar en Defensa la Protección Civil, una posibilidad planteada también por el titular de Interior, Bernard Quintin, aunque señaló que esa eventual reorganización deberá ser discutida en el seno del Gobierno. EFE