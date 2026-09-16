Recuperan 10 cadáveres en las obras de dos hidroeléctricas tras las inundaciones en Nepal

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Katmandú, 16 sep (EFE).- Al menos 10 cadáveres fueron recuperados este miércoles de dos proyectos hidroeléctricos en el distrito de Rasuwa, en Nepal, tres semanas después de que unas devastadoras inundaciones azotaran la zona.

El portavoz del Ejército nepaís, Rajaram Basnet, indicó a EFE que se recuperaron cuatro cuerpos y restos humanos en el Proyecto Hidroeléctrico Chilime. "La operación de búsqueda y rescate continúa las 24 horas del día", añadió.

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Por otro lado, otros cinco cadáveres fueron rescatados en el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, con una capacidad de producción de 216 megavatios.

Druba Prasad Adhikari, jefe adjunto del distrito de Rasuwa, explicó a EFE que un equipo conjunto del Ejército nepalí y del propio proyecto hidroeléctrico recuperó los cuerpos durante las operaciones de búsqueda y rescate que siguen en marcha.

Según Basnet, las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y se espera que ofrezcan más detalles a medida que avancen los rastreos.

Las inundaciones del pasado 26 de agosto devastaron gran parte de Rasuwa, dejando cientos de muertos y miles de desaparecidos. Según los datos del Gobierno de Nepal, hasta el momento se han recuperado 1.399 cadáveres y hay 5.179 personas reportadas como desaparecidas a raíz del desastre. EFE

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