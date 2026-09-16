Sudáfrica niega la discriminación de afrikáners tras las restricciones de visados de EEUU

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Nairobi, 16 sep (EFE).- Sudáfrica negó este miércoles que exista discriminación contra los afrikáners, minoría blanca del país, después de que Estados Unidos anunciase restricciones de visados a sudafricanos que considere responsables de "delitos de motivación racial patrocinada por el Gobierno" contra esa comunidad.

"Este anuncio, una vez más, se alinea con la tergiversación de las políticas internas de Sudáfrica por parte de grupos marginales que se presentan erróneamente como representantes de las minorías y de los afrikáners en general", dijo el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, en un comunicado.

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Lamola expresó su preocupación por la decisión anunciada este martes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la citada restricción de visados.

El jefe de la diplomacia sudafricana recordó que su país promulgó en 2023 una ley para prevenir los delitos de odio e incitación al odio.

Además, destacó que es deber del Gobierno "sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada en valores democráticos, justicia social y derechos humanos fundamentales", tras el fin del régimen segregacionista del 'apartheid' (1948-1994).

"Es nuestro derecho soberano promulgar leyes que respondan a la preocupación nacional por siglos de injusticia racial. La legislación en la era democrática tiene como objetivo mejorar la situación de las personas que han sido excluidas durante siglos", añadió.

Del mismo modo, aseguró que las autoridades siguen comprometidas con el problema de la delincuencia en Sudáfrica, que "afecta a todos y no discrimina a nadie por su raza, color u origen social".

Las restricciones de visados anunciadas por Rubio afectan a responsables o cómplices de "promulgar o implementar leyes o políticas que permitan la expropiación injustificada de tierras, la discriminación racial o la incitación a la violencia inminente contra miembros de minorías étnicas o raciales en Sudáfrica".

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Rubio también acusó al Gobierno sudafricano de no abordar adecuadamente las preocupaciones planteadas previamente por las autoridades estadounidense sobre esta cuestión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortó la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida.

Trump tomó esa medida tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar los derechos humanos de los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), en referencia a la polémica ley que el Gobierno sudafricano promulgó en 2025 y que facilita la expropiación de tierras por interés público.

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En mayo de 2025, el Gobierno estadounidense ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctima de discriminación e incluso de "genocidio", extremo que Pretoria niega rotundamente.

Desde entonces, las tensiones bilaterales han ido creciendo y, en una medida sin precedentes, Washington anunció el pasado diciembre, tras asumir la presidencia rotatoria del G20, que excluiría a Sudáfrica de las actividades del grupo de países desarrollados y emergentes en 2026, a pesar de la membresía del país africano. EFE

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