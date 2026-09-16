Sheinbaum encabeza su segundo Grito de Independencia con mensaje de soberanía nacional

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Ciudad de México, 15 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este martes su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que volvió a reivindicar a las personas migrantes y la soberanía nacional, en medio de las presiones de EE.UU. en materia de seguridad, migración y comercio.

A las 23:00 horas (05:00 GMT del martes), Sheinbaum salió al balcón central de Palacio Nacional con la bandera mexicana para dar el tradicional "Grito" en conmemoración del 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

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Ante miles de personas en un desbordado Zócalo, la mayor plaza pública del país, Sheinbaum evocó el llamado a la emancipación del imperio español que hizo el cura Miguel Hidalgo en 1810.

"¡Viva la Independencia!", inició la mandataria mexicana, seguido de las tradicionales arengas a los héroes y heroínas independentistas.

Entre los "vivas", Sheinbaum incluyó a "las hermanas y hermanos migrantes", así como a "la dignidad del pueblo de México", la libertad, igualdad, justicia y democracia.

"Viva México libre, independiente y soberano", cerró.

Las referencias se producen en un momento clave de la relación con Estados Unidos, con negociaciones abiertas en materia comercial y de seguridad y la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) en puerta.

La reivindicación de los migrantes contrasta, sin embargo, con una política migratoria que ha favorecido la contención del tránsito hacia EE.UU. Según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, los encuentros con migrantes en la frontera con México cayeron más del 84 % entre 2024 y año fiscal 2025, al pasar de más de 1,5 millones a 237.538.

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Este año, Sheinbaum modificó algunas de las arengas de su primer Grito e incorporó una mención a Antonia Nava, 'La Generala', insurgente que participó en la lucha de Independencia.

También sumó a los pueblos afromexicanos a el viva que el año pasado dedicó a las mujeres indígenas.

En 2025, la primera presidenta de México había pronunciado 22 arengas, dando un peso especial a las heroínas independentistas, con menciones a Josefa Ortiz Téllez Quirón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina, además de mujeres indígenas y migrantes.

La presidenta, ataviada con la banda presidencial, estuvo acompañada por su esposo José María Tarriba, quien este año no salió al balcón durante la ceremonia.

Antes de llegar al balcón, Sheinbaum realizó el tradicional paseíllo dentro de Palacio Nacional, su residencia oficial, donde cadetes del Colegio Militar le entregaron la bandera mexicana que después ondeó frente al Zócalo.

El evento reunió a miles de personas que también disfrutaron de la presentación del grupo mexicano-estadounidense Intocable, que estrenó en vivo su nuevo sencillo 'Cuando Se Haga De Noche'.

La celebración incluyó además la participación de José Alfredo Jiménez Medel, nieto del célebre compositor, como parte de los homenajes por el centenario del nacimiento de su abuelo.

Desde 1810, el Grito de Independencia ha sido encabezado por líderes políticos y, en la etapa moderna, exclusivamente por 65 presidentes hombres.

En México, esta ceremonia la encabeza la presidenta y autoridades locales en la mayoría de la plazas públicas de los 2.457 municipios del país.

Este 15 de septiembre destaca también porque la capital del estado norteño de Sinaloa, Culiacán retomó el Grito después de dos años de suspensiones por la ola de violencia provocada por la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Desde septiembre de 2024, el conflicto entre los 'Mayos' y los 'Chapitos' ha dejado miles de muertos y desaparecidos, además de desplazamientos y afectaciones económicas en el estado.

Las celebraciones coincidieron con un nuevo refuerzo de seguridad federal en ese estado. Este martes, el Gobierno desplegó 3.400 elementos adicionales en Mazatlán: 1.800 de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otros 1.600 del Ejército.

En Uruapan, Michoacán (oeste), la alcaldesa Grecia Quiroz convirtió el Grito en un reclamo de justicia por su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

"Esta noche hago un grito de justicia por Carlos y todas las víctimas de la delincuencia". Por un Uruapan libre y soberano", expresó durante la ceremonia.