(Pre) El Betis defiende su momento ante un irregular Getafe y Málaga y Villarreal ansían estrenarse

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El Real Betis buscará apuntalar su buen momento para seguir cerca del liderato en LaLiga EA Sports 2026-2027 en la visita de un irregular Getafe CF, mientras que el Málaga CF y el Villarreal CF se miden muy necesitados y en busca de lograr su primer triunfo de la temporada, en los partidos que cierran este jueves la sexta jornada del campeonato.

En el Estadio de La Cartuja (19.00 horas), el Betis defiende su buen inicio liguero para mantenerse cerca del FC Barcelona y el Real Madrid y en los puestos de honor de la clasificación ante un Getafe que, por el contrario, no ha conseguido todavía arrancar.

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El conjunto verdiblanco viene de dos victorias de mucho mérito, en casa, ante el Real Madrid (1-0) y, a domicilio y con remontada, ante el Villarreal CF (1-2), que se unen a la conseguida, también levantando un marcado adverso, en el estreno de la Liga de Campeones ante el LOSC Lille francés (2-3).

El equipo andaluz pretende seguir fuerte ante su público frente al está invicto en este 2026 liguero y frente al que encadena cinco triunfos seguidos y sólo dos goles encajados, números que muestran su solidez. Su última derrota como local fue el pasado 6 de diciembre ante el FC Barcelona por 3-5.

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Por su parte, el Getafe CF no está de tan buen ánimo en este comienzo de temporada doméstica, donde parece estar arrastrando esa eliminatoria de 'playoff' para acceder a la Conference League ante el Partizán serbio, y sólo ha podido sumar un tercio de los puntos disputados.

Además, el equipo azulón tampoco ha podido sumar ni marcar a domicilio en sus salidas a Vitoria (3-0) y Pamplona (1-0) y tiene el amargo recuerdo de su última visita a La Cartuja del año pasado cuando fue goleado por 4-0. A nivel ofensivo, continúa mostrando cierta debilidad, con sólo tres goles anotados, un déficit a corregir ante un Betis que no suele conceder mucho.

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Manuel Pellegrini, entrenador del conjunto verdiblanco que este miércoles cumplió 73 años, seguirá fiel seguramente a su política de rotaciones por la cantidad de partidos y podría ser una oportunidad para la primera titularidad de Dani Ceballos desde su regreso. Por su parte, José Bordalás, técnico del Getafe, no tiene tanto fondo de armario y podría sacar un once muy parecido al de su 1-1 ante el Deportivo de A Coruña.

EL VILLARREAL BUSCA AIRE PARA ÍÑIGO PÉREZ

El otro partido de la jornada de este jueves (21.30 horas) se disputa en el Estadio de La Rosaleda donde se cruzarán dos de los cuatro equipos que aún no saben lo que es ganar en LaLiga EA Sports como el Málaga CF y un desconocido Villarreal CF.

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Ni el recién ascendido, cuyo objetivo es la permanencia, ni el 'Submarino Amarillo', que aspira a una plaza de Liga de Campeones, saben todavía lo que es ganar, con el equipo malacitano sumando un punto más (3) que el castellonense, donde Íñigo Pérez no ha conseguido dar con la tecla.

El Málaga viene de salvar un punto tras un flojo partido en Balaídos donde hizo valer un acierto de Adrián Niño a balón parado y espera que jugar en casa y las dudas que arrastra el Villarreal le puedan dar sus primeros tres puntos en Primera desde el 22 de abril de 2018 cuando batió a la Real Sociedad en casa (2-0), días después de comenzar su descenso a los infiernos y en un año donde fue capaz de batir a su próximo rival (1-0).

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El equipo malagueño viene de empatar en sus dos últimas jornadas, unos puntos que, sin embargo, no ha podido saborear el Villarreal que ha igualado el peor arranque en Liga de su historia tras caer en casa ante el Real Betis (1-2), replicando los dos puntos de la 2009-2010 tras encadenar tres derrotas seguidas, cuatro si se cuenta la encajada en la Champions en el Signal Iduna Park, lo que le obliga a reaccionar cuanto antes para que no se cuestione la figura de Íñigo Pérez.

El joven entrenador navarro podría meter de nuevo cambios en busca de encontrar ese triunfo aliviante, mientras que su homólogo malaguista, Juan Francisco Funes, podría introducir alguna novedad en su once como l de Juan Cruz en busca de encontrar el camino al gol que se le está resistiendo con sólo dos anotados, uno de ellos de un 'Chupe' al que necesita al nivel del año pasado para aumentar sus opciones.

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--HORARIOS DEL JUEVES DE LA JORNADA 6 DE LALIGA EA SPORTS

Betis - Getafe. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00.

Málaga - Villarreal. Ortiz Arias (C.Madrileño) 21.30.