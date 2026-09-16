Piratas informáticos jaquean la Comisión Electoral de Rusia a dos días de las legislativas

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Moscú, 16 sep (EFE).- El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak aseguró este miércoles en su sitio web haber jaqueado los servidores de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, a menos de dos días del comienzo de los comicios legislativos, y acusaron a las autoridades de querer " falsear las elecciones".

"Nos infiltramos en la infraestructura de la CEC rusa y descargamos documentos clasificados y conversaciones internas de desarrolladores (de software), obtuvimos configuraciones de servidores, contraseñas y mucho más", aseveraron los jáqueres.

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El grupo aseguró que este ataque informático no busca interferir en el trabajo de las comisiones electorales y del proceso de votación, sino que está dirigido "a esclarecer su funcionamiento interno".

"Queremos que los ciudadanos rusos conozcan mejor cómo las autoridades pueden manipular las elecciones. La infraestructura de la CEC y sus contratistas —Rostelecom, Tsifrtech y otros involucrados en el desarrollo del sistema GAS "Elecciones" 2.0— ha sido comprometida. Todo el material ya se ha compartido con periodistas", añadieron.

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Denunciaron que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco".

"Esta es la forma más fácil de robar votos. Pero ahora vemos desde dentro que celebrar elecciones y falsear los resultados deseados supone una gran presión para el sistema", indicaron.

Por ello, llamaron a los ciudadanos rusos a no facilitar el trabajo a quienes quieren falsear las elecciones y a acudir a los colegios "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

"Al participar en las elecciones, podrán observar el proceso electoral de primera mano y comprobar que la mayoría de nuestros conciudadanos desean una pronta paz y no apoyan a ningún partido belicista", aseveró el grupo.

Según los jáqueres, nadie puede obligar a los electores rusos "a votar a distancia ni a votar por un candidato favorecido por las autoridades".

Además, llamaron a los miembros de las comisiones electorales a no ser cómplices de las falsificaciones.

"Sabemos quiénes son. No ayuden al régimen a continuar la guerra y a asesinar personas", indicaron, al llamarles a denunciar cualquier coerción y compartir información importante sobre el trabajo de las comisiones.

"La resistencia está en acción", concluyeron.

El grupo publicó además capturas de pantalla de varios documentos y diagramas extraídos de los servidores de la CEC.

Recientemente, el viceministro de Desarrollo Digital de Rusia, Oleg Kachánov, alertó de un incremento de ataques contra la infraestructura informática del proceso electoral, incluyendo ataques DDoS y la aparición de los llamados 'deep fakes', generados con sistemas de inteligencia artificial.

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Tanto el único partido pacifista de Rusia, Yábloko, como la oposición comunista y la disidencia en el exilio han puesto en duda la limpieza del voto electrónico y han llamado a los rusos a votar únicamente el domingo y con papeleta. EFE