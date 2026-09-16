Países de la Comunidad Andina se coordinarán y compartirán información ante El Niño

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Quito, 15 sep (EFE).- Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú "unirán esfuerzos" y "compartirán información técnica y científica" para prepararse ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, según informó este martes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador.

La iniciativa se desarrolla bajo la Presidencia Pro Témpore de Ecuador del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Caprade), ejercida por la SNGR, y busca reforzar la prevención, la anticipación y la cooperación entre los cuatro países de la Comunidad Andina.

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Las naciones mantendrán canales directos de comunicación entre autoridades competentes y fortalecerán la coordinación en zonas fronterizas para anticipar riesgos y mejorar sus capacidades de preparación y respuesta.

Según la SNGR, estas acciones permitirán contar con información oportuna para tomar decisiones, prever posibles escenarios de afectación y reforzar los mecanismos de cooperación ante eventos cuyos efectos puedan superar las fronteras nacionales.

"Ecuador está impulsando una respuesta regional anticipada y articulada frente al fenómeno de El Niño. Nuestra prioridad es proteger la vida de las personas, sus medios de vida, la seguridad alimentaria, los servicios esenciales, la infraestructura y los ecosistemas", señaló Carolina Lozano, secretaria de la SNGR.

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Ecuador está desde hace dos semanas bajo una alerta roja por la llegada de El Niño y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) aseguró que el país comenzará a registrar lluvias con mayor frecuencia en las próximas semanas debido a la evolución de las condiciones asociadas a este fenómeno.

Está previsto que las precipitaciones de mayor intensidad y con mayor frecuencia se desarrollen en noviembre y diciembre de este año, coincidiendo con los comicios, y que se extiendan durante los primeros meses de 2027. EFE