Orlando Bloom, la primera estrella en llegar a San Sebastián a dos días del festival

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San Sebastián (España), 16 sep (EFE).- El actor Orlando Bloom ha abierto, dos días antes de su inauguración, la llegada de las estrellas al Festival de Cine de San Sebastián, en el norte de España, aunque ha dejado a sus fans con ganas de autógrafo.

Con gorra y gafas de sol, el intérprete británico bajó del coche que le llevaba a San Sebastián desde el aeropuerto de Bilbao, a poco más de una hora de distancia por carretera, y se limitó a saludar con la mano a quienes le esperaban en el exterior del hotel María Cristina.

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Pese a los 'Orlando, please, please, please' que le dirigieron algunas fans, Bloom, que vestía camiseta blanca, camisa beige y cazadora y pantalones azul marino, saludó al director del Festival, José Luis Rebordinos, y entró al hotel, ante la decepción de quienes le esperaban, menos personas de las habituales, quizá por lo adelantado de su llegada.

Bloom viajó a San Sebastián para presentar 'Bucking Fastard', el nuevo largometraje del director alemán Werner Herzog, quien recibirá este viernes el Premio Donostia a toda su trayectoria en la gala de apertura del certamen.

Brad Pitt, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Ricardo Darín, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Vincent Lindon, Rami Malek, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart y Marcelo Subiotto también desfilarán por el festival, que se clausurará el día 26. EFE

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(Foto)(Vídeo)