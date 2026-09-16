Once países denuncian que miles de norcoreanos trabajan en Rusia y China pese a sanciones

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Berlín, 16 sep (EFE).- Decenas de miles de trabajadores de nacionalidad norcoreana trabajan en China y la Federación Rusa pese a las sanciones internacionales que pesan contra el régimen de Kim Jong-un, denunció este miércoles el grupo de once países del Equipo Multilateral de Supervisión de Sanciones (MSMT).

Según una declaración conjunta firmada por los gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos, el último informe del MSMT señaló que el régimen norcoreano mantiene un despliegue estimando de "entre 35.600 y 101.280 trabajadores" en el extranjero.

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La práctica totalidad se encuentran en la República Popular China y en la Federación Rusa, según los once países, que recordaron que la resolución 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 2017, estableció un plazo de 24 meses para repatriar a los trabajadores norcoreanos que tuvieran ingresos en el extranjero.

"Se sospecha que al menos 17 países siguen acogiendo a trabajadores, generando entre 450 y 800 millones de dólares estadounidenses (entre unos 389 millones y unos 693 millones de euros) en 2025 para financiar los programas ilegales de armas nucleares y de misiles balísticos" norcoreanos, indicó el grupo.

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La declaración conjunta destacó que el último informe sobre esos empleados norcoreanos subrayó que el régimen de Kim Jong-un "confisca casi la totalidad de los salarios que ganan los trabajadores norcoreanos en el extranjero".

"El MSMT comparte esta información con la comunidad internacional para poner de relieve los importantes riesgos asociados al empleo de trabajadores norcoreanos en el extranjero y la necesidad de disuadir de dicho empleo", apuntó el grupo de países, que lanzó un llamamiento a las naciones que integran la ONU para sensibilizar y exigir responsabilidades a quienes participen de ese empleo de nacionales de Corea del Norte.

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"Animamos a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que sensibilicen a la población y exijan responsabilidades a las partes implicadas y a quienes facilitan estas prácticas por las violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluso mediante medidas a nivel nacional", señalaron los once países.

El MSMT fue creado en octubre de 2024 después de que Rusia vetara en el Consejo de Seguridad de la ONU la renovación del grupo de expertos que investigaba las violaciones de las sanciones que pesan contra Corea del Norte por, entre otros motivos, sus ensayos nucleares y pruebas de misiles balísticos. EFE

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