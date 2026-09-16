Ministro israelí pide al Shin Bet investigar quién está detrás de los testimonios en NAZA

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Jerusalén, 16 sep (EFE).- El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, envió este miércoles una carta al jefe del Shin Bet -servicio de inteligencia interior-, David Zini, pidiéndole que investigue la identidad de las fuentes y los materiales expuestos en el documental 'Naza', que ha provocado rechazo en Israel (donde aún no puede verse la película) al estar centrado en la estrategia de matanza de civiles aplicada en Gaza.

"Aclarar los hechos es fundamental para que el Ministerio del Interior pueda examinar el caso y revocar la ciudadanía" de los directores, dijo Zohar en su cuenta de X, en la que compartió la carta enviada a los servicios de inteligencia domésticos.

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En su solicitud, Zohar le pide al jefe de esta agencia que descubra quién proporcionó los materiales a los periodistas y cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, cómo los obtuvieron, si se "divulgó o utilizó información de seguridad de forma ilegal y si entre las partes que proporcionaron información o participaron en su transferencia hay elementos hostiles o personas que actúan en su nombre, incluida la organización terrorista Hamás".

Esta petición se suma a una oleada de ataques contra los directores y su película, galardonada el pasado sábado en el Festival de Cine de Venecia con el premio especial del jurado, en la que han participado el jefe del Ejército, políticos como el ultranacionalista y exconvicto por terrorismo Itamar Ben Gvir, el Ministerio de Exteriores y el propio Benjamín Netanyahu.

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"He oído hablar de él (el documental) y es indignante (...) Luchamos contra la incitación antisemita a nivel mundial, pero cuando esta proviene de nuestras propias filas, resulta sencillamente intolerable", dijo el lunes Netanyahu en un vídeo publicado en X.

Los creadores del filme son los oscarizados periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes han dedicado casi tres años a este proyecto documental en el que 24 oficiales de inteligencia israelí describen los métodos y estrategias -incluido el uso de la IA- usados de forma sistemática para matar a palestinos y hacer inhabitable la Franja de Gaza.

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Las fuentes de la película accedieron a dar su testimonio de forma anónima, ya que en Israel serían perseguidos y muy posiblemente encarcelados durante años de revelarse sus identidades.

Los dos directores sufren ahora repetidas amenazas de muerte en redes sociales.

Periodistas israelíes iniciaron este miércoles una recogida de firmas en apoyo a Abraham y Szor, condenando "los ataques feroces e infundados perpetrados por políticos, militares y líderes de opinión" y denunciando que "en un país que aspira a ser considerado una democracia, los periodistas y sus fuentes no deberían tener que temer investigaciones, amenazas de violencia, insultos ni la revocación de su ciudadanía".

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Gran parte del documental está basado en investigaciones previas realizadas por el periodista Abraham desde 2023 y publicadas en la revista israelí-palestina +972 o en el diario británico The Guardian, que además produce 'NAZA'.

En esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describen cómo nada de lo que sucede en Gaza "ocurre por accidente" y cómo Israel pasó de autorizar tras el 7 de octubre la muerte de decenas a cientos de civiles como 'daño colateral' en ataques contra altos cargos de Hamás.

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El documental también describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre de familia y presunto miliciano de Hamás regresa a su casa, así como el diseño de modelos de inteligencia artificial que predicen -según patrones de las llamadas de sus teléfonos y con 15 % de error- si un gazatí es o no probablemente un miliciano.

'NAZA' toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que morirá en un ataque aéreo en Gaza, por ejemplo "20 NAZA". EFE