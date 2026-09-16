Los Veintisiete dan su visto bueno a cinco proyectos militares para cubrir carencias de defensa de la UE

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Los Estados miembro de la Unión Europea han dado este miércoles su visto bueno a cinco grandes proyectos militares conjuntos para cubrir carencias estratégicas de defensa del todo bloque en ámbitos como la defensa aérea, la seguridad marítima, el espacio, los drones y sistemas antidrones y la vigilancia del flanco oriental.

En una reunión a nivel de embajadores, los Veintisiete han aprobado la propuesta lanzada por la Comisión Europea el pasado mes de julio, con la que se establecen los primeros Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (EDPCI, por sus siglas inglés), una serie de iniciativas para que los países de la UE desarrollen capacidades demasiado grandes o complejas para que un Estado miembro lo desarrolle por sí solo.

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Está previsto que cada uno de los cinco proyectos seleccionados, que serán formalmente adoptados en una reunión de ministros de Defensa de la UE el próximo 28 de septiembre, reciban 60 millones de euros de financiación europea. Con ellos, se busca impulsar el desarrollo y la inversión en capacidades militares y en el refuerzo de la industria europea para cubrir las carencias de defensa del bloque.

Según ha explicado un portavoz de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que ostenta Irlanda, la decisión de este miércoles llega tras las evaluaciones realizadas por la Agencia Europea de Defensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea.

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"Estos proyectos abordan carencias urgentes en capacidades estratégicas clave, entre ellas la defensa aérea, la seguridad marítima, el espacio, las capacidades de drones y antidrones, y la vigilancia del flanco oriental de la UE", ha detallado el portavoz.

Los cinco proyectos representan la primera oleada de EDPCI, toda vez que la Comisión ya prevé lanzar una segunda convocatoria de propuestas antes de que finalice abril de 2027.

Desde la presidencia irlandesa del Consejo han subrayado que garantizar que estas iniciativas sean "genuinamente paneuropeas" será clave para fomentar la cooperación industrial entre los Veintisiete, reducir la fragmentación del mercado de defensa y reforzar la base industrial del sector en el conjunto de la Unión.

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Una vez que se adopte formalmente la lista de los cinco proyectos, estos podrán optar a recibir financiación de la UE a través del Programa Europeo para la Industria de Defensa (PEID), aprobado en diciembre de 2025 con un presupuesto de 1.500 millones de euros en subvenciones para apoyar la industria de la defensa de la UE.