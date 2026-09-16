Lola García reaparece tras compartir escenario con Isabel Pantoja y se pronuncia sobre su actuación y Kiko Rivera

16/09/2026 Lola García se pronuncia tras compartir escenario con Isabel Pantoja y desvela cómo está Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Lola García ha reaparecido este miércoles a su llegada a su academia de baile después de vivir un momento muy especial junto a Isabel Pantoja. La bailaora, que lideró el cuerpo de baile durante el concierto que la tonadillera ofreció el pasado fin de semana en La Palma, compartió escenario con ella en una actuación que estuvo marcada por el reconocimiento público de la cantante a su trabajo y al de todo su equipo.

Tras la emoción vivida sobre las tablas, Lola ha regresado a su rutina y se ha mostrado de lo más sonriente ante las cámaras. Preguntada por cómo se encuentra después de esta experiencia, ha asegurado estar "muy contenta", aunque ha preferido no entrar en detalles sobre la actuación ni sobre las palabras que recibió de su suegra durante el espectáculo. "Todo perfecto", ha respondido cuando le han preguntado por la noche que compartieron.

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El concierto, celebrado en el puerto de Tazacorte ante miles de personas y dentro de la celebración de los 50 años de trayectoria de Isabel, dejó uno de sus momentos más especiales cuando la artista quiso reconocer desde el escenario el trabajo de Lola y sus bailarines, dedicándoles unas cariñosas palabras y pidiendo una ovación para ellos.

También había expectación por conocer cómo se encuentra Kiko Rivera después de pasar el fin de semana en Canarias junto a su madre y su pareja. Sobre el estado del DJ, Lola ha sido igualmente breve pero clara: "Todo bien, gracias".

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Poco después, el propio Kiko llegaba a la academia con una sonrisa, aunque ha preferido guardar silencio ante las preguntas de los periodistas. El hijo de Isabel Pantoja no ha querido pronunciarse sobre las últimas declaraciones de su hermana en televisión ni sobre la situación familiar, optando por abandonar el lugar sin hacer declaraciones.

Mientras tanto, Lola parece centrada en su trabajo después de una actuación que le ha permitido compartir escenario con una de las artistas más importantes de la carrera de su pareja y que ella misma ha vivido con especial ilusión.

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