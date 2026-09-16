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La startup Dimenso se afianza en EEUU tras captar 600.000 euros para llevar gafas con IA a farmacéuticas

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La startup Dimenso, liderada por los cántabros Luis Alvear, Álvaro Buitrago y Daniel de la Pedraja, se afianza en EEUU tras captar 600.000 euros para llevar las gafas inteligentes con IA a laboratorios farmacéuticos.

En concreto, Dimenso ha dado el salto hasta Boston, el corazón mundial de la biotecnología, tras captar los citados fondos en una ronda liderada por Draper B1, acompañados por Next Tier Ventures. Su gran innovación son unas gafas inteligentes con IA (visión artificial y comandos de voz) que asisten a los científicos en el laboratorio, registrando y estructurando datos en tiempo real.

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Según ha informado la compañía, esta tecnología reduce en un 65% el tiempo dedicado a tareas administrativas y acelera hasta 20 veces el análisis de los experimentos, lo que evita fallos humanos que cuestan millones a la industria farmacéutica al tener que repetir investigaciones desde cero.

A día de hoy, la startup opera desde Kendall Square (Boston), el epicentro mundial del sector, codo con codo con gigantes como el MIT, Harvard o Moderna.

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