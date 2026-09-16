16/09/2026 La Reina Letizia recupera uno de sus vestidos más primaverales para presidir el homenaje a la Enfermería. La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que no siempre es necesario estrenar para acertar con un estilismo. En plena vuelta a la actividad institucional tras el verano, la monarca ha recuperado de su armario un conocido vestido floral de Carolina Herrera para presidir este miércoles la II Jornada de Homenaje a la Enfermería, celebrada en la sede del diario La Razón en Madrid. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que no siempre es necesario estrenar para acertar con un estilismo. En plena vuelta a la actividad institucional tras el verano, la monarca ha recuperado de su armario un conocido vestido floral de Carolina Herrera para presidir este miércoles la II Jornada de Homenaje a la Enfermería, celebrada en la sede del diario La Razón en Madrid.

Doña Letizia llegaba al acto acompañada por los organizadores de la jornada y por su jefa de prensa, Marta Carazo, para participar en una cita que este año lleva por lema 'Cuidar la mente es cuidar la vida' y que pone el foco especialmente en la salud mental y en el papel de los profesionales de Enfermería en el cuidado de los pacientes.

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Para la ocasión, la Reina ha rescatado un vestido camisero de Carolina Herrera que estrenó hace dos años y que vuelve a cobrar protagonismo en su armario. Se trata de un diseño midi confeccionado en crepé de chine de mezcla de seda, con cuello camisero, manga larga, cintura marcada y una falda con volumen y pliegues. El estampado floral, en tonos rosas y fucsias sobre fondo claro, aporta el toque más llamativo a una pieza de silueta clásica. El diseño está valorado en unos 850 euros.

Lejos de repetir exactamente el estilismo con el que estrenó la pieza, la monarca ha actualizado el conjunto a través de los complementos. En esta ocasión lo ha combinado con unas merceditas destalonadas en tono crudo, de tacón moderado y con hebilla, a juego con un bolso de Furla en el mismo tono. Una elección que deja todo el protagonismo al estampado del vestido y mantiene la línea elegante y discreta que requiere una cita institucional.

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La elección de esta pieza no es la primera vez que demuestra la apuesta de la Reina por recuperar prendas de su fondo de armario. De hecho, el vestido de Carolina Herrera ya había sido utilizado en julio de 2024, y ahora vuelve a formar parte de su agenda en un momento especialmente significativo.

Más allá de su estilismo, la jornada ha servido para poner de nuevo el foco en la Enfermería y, en esta segunda edición, en los retos relacionados con la salud mental. El encuentro reúne a profesionales, expertos e instituciones y aborda cuestiones relacionadas con la atención a la salud mental en distintas etapas de la vida. La jornada tendrá además una clausura institucional a cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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