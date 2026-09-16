La OTAN ve con buenos ojos el 'Artículo 4' europeo de Von der Leyen: "Es un paso al frente"

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La OTAN ha acogido "con satisfacción" la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para crear un instrumento similar al 'Artículo 4' de la Alianza con el que coordinar la respuesta de la Unión Europea ante ataques híbridos, esgrimiendo que supone "un paso al frente" en apoyo a la seguridad compartida.

"Acogemos con satisfacción que nuestros aliados y socios europeos den un paso al frente para hacer más en apoyo de nuestra seguridad compartida", ha indicado a Europa Press un portavoz de la OTAN al ser preguntado sobre la opinión de la organización de la propuesta de Von der Leyen y si esta podría suponer una duplicación de esfuerzos que ya están en marcha en la Alianza.

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Esas mismas fuentes también han indicado que, "como se subrayó de nuevo" en la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) del pasado mes de julio, la organización es "la piedra angular" de la defensa colectiva, incluida la de los países de la Unión Europea que también forman parte de la Alianza.

"Seguiremos trabajando estrechamente con la Unión Europea en la consecución de nuestra agenda común, incluido el impulso a la producción industrial de defensa y la garantía de un apoyo continuado a Ucrania", han concluido desde la organización dirigida por Mark Rutte.

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UN SÍMIL DEL ARTÍCULO 4 DE LA OTAN, PERO EUROPEO

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar horas después de que Von der Leyen propusiera en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) la creación de una suerte de 'Artículo 4' de la OTAN europeo que permita a los Estados miembro de la UE coordinar una respuesta conjunta ante ataques híbridos que amenacen su seguridad.

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"Europa necesita su propio manual de respuesta contra amenazas híbridas. Necesitamos urgentemente un consenso sobre cómo responder a ciertos incidentes. Aquellos que quedan por debajo del umbral de agresión armada pero que claramente amenazan nuestra seguridad nacional. En otras palabras, un mecanismo que complemente el 'Artículo 4' de la OTAN", ha señalado.

La conservadora alemana ha apuntado que, cuando un Estado miembro active este 'Artículo 4' europeo, los Veintisiete se reunirían para coordinar una respuesta conjunta, disuadir una mayor escalada y mitigar el impacto del incidente.

También ha planteado "ir aún más lejos" y dar forma a un "Consejo Europeo de Seguridad" que reúna a los líderes europeos con socios como Reino Unido, Canadá, Noruega o Ucrania, aunque sin Estados Unidos, para abordar conjuntamente las amenazas a la seguridad del continente.

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"Durante mucho tiempo hemos debatido sobre un formato de líderes centrado en la seguridad de nuestro continente. Con socios como Canadá, Noruega, Ucrania, Reino Unido y otros involucrados. Esto es aún más urgente ahora, dada la naturaleza y la escala de los riesgos en juego. Por eso presentaremos nuestras ideas para hacer realidad un Consejo Europeo de Seguridad", ha aseverado.