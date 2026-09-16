La ONU libera unos 7,8 millones de euros para entregar "asistencia urgente" a los desplazados por los combates

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Naciones Unidas ha anunciado la liberación de nueve millones de dólares (alrededor de 7,8 millones de euros) para entregar "asistencia urgente" a los desplazados a causa de la ofensiva lanzada por los rebeldes el 3 de septiembre en la zona occidental de Yemen, que ha permitido al grupo hacerse con la totalidad de la costa yemení en el mar Rojo.

"La intensificación de los combates en Yemen está provocando nuevos desplazamientos y aumentando las necesidades humanitarias", ha dicho el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien ha confirmado la liberación de estos fondos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) "para brindar asistencia urgente a las familias desplazadas y a las comunidades que las acogen.".

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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), encabezada por Fletcher, ha mostrado además su "profunda preocupación" por "el impacto humanitario de las hostilidades en Yemen", con un impacto "creciente" sobre los civiles, incluidos miles de desplazados, muertos y heridos.

"Las operaciones humanitarias, ya de por sí sobrecargadas, se ven sometidas a una presión creciente", ha dicho el organismo, que ha recalcado que "la ONU y sus socios humanitarios siguen entregando apoyo a las familias desplazadas y otras personas atrapadas por las hostilidades en las zonas afectadas".

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En este sentido, ha alertado de que "los suministros y recursos humanitarios se están agotando" y ha detallado que "el acceso y el desplazamiento humanitario siguen gravemente restringidos debido a la inseguridad", en medio de unas hostilidades que dejan al menos 100.000 desplazados, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"La circulación por rutas clave está limitada o suspendida, lo que dificulta llegar a muchas de las personas que se encuentran en una situación de extrema necesidad", ha explicado, antes de reclamar a las partes en conflicto que cumplan con el Derecho Internacional Humanitario, incluida la protección a civiles y la facilitación de un acceso humanitario "seguro y sin trabas".

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Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.