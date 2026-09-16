La Generación Z española recurre a la IA como un amigo: uno de cada cinco la usa para afrontar sus problemas personales

Guardar

La inteligencia artificial (IA) forma parte del día a día de la Generación Z en España, con casi dos tercios de los jóvenes que utilizan herramientas de IA a diario y, más allá de para estudiar o buscar información, el 20 por ciento acuden a esta tecnología para tratar sus problemas personales, incluso como si fuera un amigo.

Para muchos jóvenes de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, la IA se utiliza de forma más activa que en otras generaciones. Prueba de ello es que el 64 por ciento de los usuarios de esta generación en España afirman utilizar asistentes o herramientas de IA casi todos los días, frente al 39 por ciento de la media entre todos los usuarios españoles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un estudio elaborado por el Centro de Investigación Interna de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que ha encuestado a 7.200 usuarios de IA pertenecientes a un total de 18 países -entre ellos España-, detalla que este uso de la IA va más allá y, al margen de su uso habitual enfocado a la productividad, los asistentes de IA también se han convertido en un hombro sobre el que apoyarse a la hora de gestionar sus problemas personales.

Así, para la Generación Z la IA se utiliza en la mayoría de los casos (63 por ciento) para la búsqueda de información, aunque el 59 por ciento también la utilizan para estudiar y el 47 por ciento para ayudar a la generación de ideas. Finalmente, un 29 por ciento utiliza la IA para su trabajo.

PUBLICIDAD

IA PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS PERSONALES DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA

Fuera de estos usos, uno de cada cinco jóvenes encuestados en España (20 por ciento) afirma utilizar esta tecnología para gestionar sus problemas personales y, de ellos, un 15 por ciento asegura acudir a los asistentes de IA "como si fuera un amigo".

PUBLICIDAD

Estos resultados, como ha apuntado Kaspersky en un comunicado, reflejan un cambio en la relación de los usuarios con la IA, pasando de ofrecer tecnología utilizada para tareas concretas, a convertirse también en un recurso para "conversar, buscar apoyo emocional o sentirse acompañado".

De hecho, esta práctica se lleva a cabo con un porcentaje similar en la generación de milenials, con una disminución al 8 por ciento de usuarios en el caso de la Generación X, lo que refleja el uso extendido de la IA de esta forma más personal en España.

PUBLICIDAD

En parte, esto se debe a que los sistemas conversacionales cuentan con un formato que permite utilizar esta tecnología de forma natural entre los hábitos digitales. Por ejemplo, ofrecen una perspectiva de que se está hablando en un espacio privado, lo que da pie a contar cuestiones que los usuarios preferirían no compartir con otras personas.

Sin embargo, "no deja de ser una herramienta tecnológica", como ha advertido Kaspersky. Por tanto, sus respuestas pueden ser incorrectas o inadecuadas, y la sensación de ser un espacio privado hace que los usuarios puedan compartir información sensible con más facilidad que otros servicios 'online', lo que les expone a posibles riesgos.

PUBLICIDAD

UTILIZAR LA IA COMO UN AMIGO TIENE RIESGOS

Según el estudio, a pesar del elevado nivel de actividad digital, muchos jóvenes "todavía subestiman los riesgos". Tanto es así que solo un 41 por ciento de los usuarios de IA de la Generación Z en España aplican siempre metidas de protección al interactuar con este tipo de herramientas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el 51 por ciento incluye medidas de protección en algunas ocasiones, como es el caso de comprobar la información obtenida mediante otras fuentes fiables y evitar compartir datos confidenciales o sensibles. Finalmente, la encuesta ha revelado que un 8 por ciento "reconoce no aplicar ninguna precaución" al utilizar servicios de IA.

Desde la compañía de ciberseguridad han subrayado que estas diferencias entre la adopción de medidas de seguridad se hacen más relevantes a medida que la tecnología se incorpora a ámbitos como la educación, la comunicación y la toma de decisiones personales. "Una respuesta incorrecta generada por un sistema de IA puede afectar a trabajos académicos o decisiones cotidianas", ha señalado.

PUBLICIDAD

Además, también se ha referido a cómo la información compartida en una conversación puede incluir documentos personales, contraseñas, datos financieros, información sanitaria o mensajes privados, poniendo en riesgo estos datos sensibles.

"Cuanto más personal sea la interacción, más importante es recordar que la información introducida en un servicio de IA debe tratarse siempre como información no confidencial", ha sentenciado Kaspersky.

RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO DE LA IA

Con todo, para utilizar la IA de forma segura, la compañía ha alentado a los usuarios a verificar la información importante en lugar de confiar desde el primer momento en una única respuesta generada, sobre todo de si se trata un tema de educación, financiación o médicos, donde una respuesta incorrecta puede suponer graves problemas.

PUBLICIDAD

Siguiendo esta línea, Kasperski también he hecho hincapié en evitar compartir contraseñas, datos bancarios documentos de identidad, conversaciones privadas u otra información confidencial con servicios de IA.

Además, se ha referido al uso de soluciones de seguridad integrales como Kaspersky Premium, que ayuda a proteger los dispositivos frente al 'phishing', el 'malware' y los sitios web fraudulentos que imitan plataformas legítimas de IA o promocionan herramientas falsas. Igualmente, ha recomendado a los usuarios que desarrollen sus competencias de seguridad con formación como la que ofrece el curso 'Cyberhygiene' de Kaspersky Academy.

De hecho, Kaspersky ha lanzado un juego interactivo 'online' llamado Case 404, que se basa en una aventura de investigación digital en la que los usuarios pueden enfrentarse a casos ficticios inspirados en amenazas reales, como detectar estafas o fraudes sofisticados.

"Una interacción que parece personal no debe confundirse con una conversación privada o completamente fiable. Los jóvenes deben combinar su confianza y curiosidad con hábitos como comprobar la información, proteger sus datos personales y desarrollar un pensamiento crítico sobre las respuestas que reciben", como ha sentenciado al respecto el Manager en Kaspersky AI Technology Resarch Center, Vladislav Tushkanov.