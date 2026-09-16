Juan Carlos I llega a Sanxenxo para participar en las regatas que llevan su nombre

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Juan Carlos I ya se encuentra en Galicia. El rey emérito ha llegado este miércoles a Sanxenxo (Pontevedra) con motivo de la regata que lleva su nombre y que se celebrará durante este fin de semana. El padre de Felipe VI ha aterrizado poco después de las 12.00 horas en el aeropuerto de Vigo, donde ha sido recibido por su amigo y anfitrión, Pedro Campos.

Su llegada se produce después de que fuentes de su entorno confirmasen a Europa Press que tenía previsto desplazarse este miércoles hasta la localidad pontevedresa, donde participará en la competición internacional que se desarrollará durante tres jornadas, entre el viernes y el domingo. Juan Carlos I figura inscrito como patrón del 'Bribón', según la información de la Federación Galega de Vela. La prueba, que alcanza este año su undécima edición, reunirá a más de 170 embarcaciones en la ría de Pontevedra.

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Sin embargo, el rey emérito no asistirá a toda la competición, algo poco habitual en sus visitas a Sanxenxo. El motivo es que este domingo deberá desplazarse a Francia para recibir el Premio Saint-Simon por sus memorias, 'Reconciliación'. Se trata del segundo reconocimiento literario que recibe este año en Francia por la obra, después del Premio Especial del Jurado del Libro Político que le fue concedido en abril en la Asamblea Nacional francesa.

Esta nueva visita a Sanxenxo llega además pocas semanas después del fallecimiento de Josep Cusí, amigo personal de Juan Carlos I y socio de honor del Real Club Náutico de Sanxenxo, que mantenía una estrecha relación con el monarca y visitó en numerosas ocasiones la localidad pontevedresa.

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Con este desplazamiento, realiza su cuarta visita a Galicia en lo que va de año. Su presencia en Sanxenxo se ha convertido en una de sus principales citas durante sus estancias en España desde que fijó su residencia en Abu Dabi en 2020.