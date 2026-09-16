Finsolutia e Hipoges cierran la compra de Aelca para reforzar su apuesta por el negocio promotor residencial

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Finsolutia e Hipoges han alcanzado un acuerdo para adquirir Aelca, empresa que administra 1,6 millones de metros cuadrados de suelo, con el objetivo de reforzar su apuesta por el negocio promotor residencial, según ha comunicado este miércoles.

Por medio de esta operación, el grupo dice dar "un nuevo paso" en su estrategia de crear "la plataforma de referencia en el sector en Europa" y fortalecer su posicionamiento en actividades con un elevado componente operativo dentro del sector inmobiliario español.

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En concreto, la adquisición permitiría a Finsolutia e Hipoges incrementar su escala operativa, diversificar su actividad y reforzar su presencia en segmentos inmobiliarios con un alto componente técnico y de ejecución, lo que enmarcan en un contexto de evolución del mercado del 'servicing' caracterizado por una mayor especialización, la incorporación de capacidades operativas avanzadas y una creciente orientación hacia nuevas necesidades, incluyendo aquellas vinculadas a la vivienda.

En un comunicado, señalan que esta integración forma parte de la estrategia de reforzar la exposición a actividades ligadas a la promoción, la gestión urbanística y el desarrollo residencial --ya que la experiencia y las capacidades operativas de Aelca "complementan la propuesta de valor" del grupo y le permiten ofrecer un servicio "más completo"-- y supone fortalecer su alcance en una línea de negocio "prioritaria" como la promoción residencial.

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En este sentido, Finsolutia e Hipoges destacan que Aelca aporta "un equipo altamente cualificado, un bagaje consolidado y un historial de éxito reconocido en el sector".

Aelca ha entregado más de 8.000 viviendas desde su fundación en 2012, administra 1,6 millones de metros cuadrados de suelo y, a través de Árqura Homes, prevé entregar más de 4.600 viviendas hasta 2028 a través de más de 90 promociones. En total, cuenta con una cartera de gestión de más de 11.000 viviendas.

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Por su parte, el grupo resultante de la integración de Finsolutia e Hipoges tiene más de 60.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 2.000 empleados en España, Portugal, Italia y Grecia. Con la adquisición de Aelca, espera ampliar además sus capacidades en promoción residencial y desarrollo de obra nueva y reforzar su presencia a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria.