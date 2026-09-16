ExxonMobil obtiene la aprobación para iniciar un proyecto de captura de CO2 de 4.300 millones en Texas (EEUU)

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La petrolera estadounidense ExxonMobil ha recibido el visto bueno de la Comisión Ferroviaria de Texas para un proyecto de captura y almacenamiento de emisiones de dióxido de carbono (CO2) valorado en 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) en el Estado de Texas en Estados Unidos.

El regulador estadounidense ha otorgado el permiso por un ajustado margen de dos votos a favor frente a uno en contra. No obstante, los planes de la petrolera para construir la red de oleoductos más grande del mundo en el golfo de México siguen adelante.

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El proyecto se enmarca dentro de la transición energética, en línea con una política de emisiones cero y permitirá inyectar 53 millones de toneladas de las emisiones de CO2 de sus clientes en tres pozos subterráneos.

De esta manera, la red de 1.450 kilómetros de oleoductos permitirá conectar a los clientes de ExxonMobil con estos pozos, unos clientes que, según relata el 'Financial Times', emiten alrededor de 700 millones de toneladas métricas de CO2.

Dominic Genetti, vicepresidente sénior de CCS de Exxon, ha indicado que esta decisión se trata de un "hito importante" que permitirá la expansión del negocio de la petrolera en la región.

Por su parte, el comisionado opositor al proyecto, Wayne Christian, ha afirmado que la decisión se encuentra dentro de una agenda climática marcada por el "socialismo energético", lo que refleja la oposición en el Estado a la transición energética, en un momento marcado por la derogación del Gobierno de EEUU de ciertos límites a las emisiones.

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