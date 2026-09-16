El tenista español Carlos Alcaraz se clasifica para las ATP Finals de Turín

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El español Carlos Alcaraz se ha convertido este miércoles en el tercer tenista que consigue la clasificación matemática para las Finales de la ATP, que se disputarán en la ciudad italiana de Turín entre el 15 y el 22 de noviembre, en la que será su cuarta participación en un torneo que aun no ha conseguido levantar.

Pese a haberse perdido más de cuatro meses de temporada por una lesión en la muñeca, Carlos Alcaraz ha conseguido por quinta temporada consecutiva la clasificación para las Nitto ATP Finals. Así, el torneo de 'Maestros', que disputan los ocho mejores tenistas de la temporada, contará con la presencia del murciano por cuarta edición consecutiva, ya que en 2022 fue baja por lesión.

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Será su cuarta oportunidad para levantar uno de los pocos grandes torneos individuales que le quedan por ganar. Y es que su mejor participación en las Finales fue la final alcanzada el curso pasado, en la que cayó frente al italiano Jannik Sinner en dos sets (7-6(4), 7-5). Junto al murciano, también han confirmado su participación los actuales números 1 y 2 del ranking ATP, Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Así, a la temporada de Carlos Alcaraz aun le quedan retos por delante. Un tramo final de año que se le ha atragantado históricamente al tenista de El Palmar, ya que se disputan dos de los tres Masters 1000 que aun se le resisten --Shanghái y París--, la Copa de Maestros y la Copa Davis --en caso de que España consiga la clasificación a las finales--, títulos que aun no tiene en su palmarés.

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