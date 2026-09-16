El PE valora apoyo de Bruselas a Ceuta pero se muestra dividido sobre gestión de la crisis

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Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma española de Ceuta tras la entrada a finales de julio de decenas de miles de migrantes dividió este miércoles al Parlamento Europeo, donde se contrapusieron modelos de respuesta al suceso aunque también se valoró el mensaje de apoyo de Bruselas.

Durante el debate sobre el Estado de la Unión, los portavoces de los grupos coincidieron en proclamar que "Ceuta es española y europea", en línea con lo expresado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso, pero contrapusieron recetas distintas para responder a la instrumentalización de los flujos migratorios.

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"La frontera de Ceuta es una frontera europea. Ceuta es España. Ceuta es Europa y Europa está con España", manifestó la presidenta del Ejecutivo comunitario en su intervención.

Von der Leyen anunció que permitirá una mayor flexibilidad en los procedimientos de gestión de migración y asilo bajo situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios "se orquestan y se utilizan como arma", apuntando a que esto fue lo que sucedió este verano en Ceuta.

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La jefa del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, defendió que la solidaridad comunitaria "no puede depender de quién gobierna" y acusó al Partido Popular de romper la posibilidad de pactar una resolución unitaria en el Parlamento, para buscar el "ataque partidista" contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en lugar de apoyar a los ceutíes.

"Lo que hoy podemos llevarnos como conclusión es que la Comisión Europea va a estar del lado del Gobierno de España para resolver esta situación y para poderlo hacer en el marco de la implementación del Pacto Europeo Migratorio", dijo García a los medios tras su participación en el debate.

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Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, celebró la propuesta de Von der Leyen como una respuesta necesaria de la UE ante lo que definió como una falta de protección fronteriza por parte de Madrid, y reclamó la aplicación inmediata del pacto migratorio para proceder a la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma.

Y afeó a los socialistas europeos que estén "más del lado de (el presidente del Gobierno español, (Pedro Sánchez), que de los ceutíes".

Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé criticó que la Comisión pretenda responder a la crisis en la ciudad autónoma aplicando el pacto migratorio europeo, una norma que consideró ineficaz al no abordar la actuación de Marruecos como una "guerra híbrida".

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"A mí, que Ursula von der Leyen diga que Ceuta y Melilla son España, pero que la solución pasa por aplicar el Pacto de Asilo y Migración, pone de manifiesto que no ha entendido nada", sostuvo.

Buxadé sostuvo que las entradas masivas en Ceuta no constituyen un evento migratorio ordinario sino la instrumentalización de personas por parte de "un enemigo", por lo que exigió la activación del artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE para excepcionar las normas de asilo por razones de seguridad nacional.

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En el mismo sentido se manifestó el líder de Patriotas por Europa, el francés Jordan Bardella, quien incidió en que "Ceuta es española y debe seguir siéndolo", y aseveró que "cuando una frontera puede verse desbordada en unas pocas horas, ya no se trata solo de una crisis migratoria, sino de una crisis de soberanía".

"Una Europa que ya no tiene límites, ni muros, ni fronteras está abocada a desaparecer", añadió. EFE

(foto)(vídeo)